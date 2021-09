Eintracht beendet Negativlauf

Bürstadt. Die Bürstädter Eintracht kann in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt doch noch gewinnen. Nach zuletzt nur einem Punkt aus sieben Partien landete die Mannschaft von Spielertrainer Benjamin Sigmund einen klaren 5:1 (3:0)-Erfolg beim TSV Lengfeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ende des Negativlaufs in der Liga könnte für die Grün-Weißen den Start einer positiven Serie bedeuten. Am vergangenen Sonntag hatte die Sigmund-Elf dem SV Geinsheim ein 2:2 abgetrotzt. Unter der Woche schlug die Eintracht den Liga-Konkurrenten FC Fürth in der zweiten Runde des Kreispokals mit 3:1. Mit jetzt sieben Punkten haben die Bürstädter den Anschluss zur Konkurrenz auf den rettenden Tabellenplätzen wiederhergestellt. „Aufgrund der ersten Halbzeit war das ein verdienter Sieg für uns. Die zwei Eigentore von Lengfeld haben uns natürlich in die Karten gespielt. Wir haben sie aber auch mit viel Druck erzwungen“, sagte Bürstadts Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher.

Überragender Mann bei der Eintracht war Vitali Becker. Der Stürmer erzielte vor knapp 150 Zuschauern die Tore zum 2:0, 4:1 und 5:1 (42., 60., 80. Minute). Ein Eigentor von Nico Quaadt, dessen missglückter Klärungsversuch nach einer Ecke zum 0:1 im eigenen Kasten landete, hatte Bürstadts Auswärtsdreier eingeleitet (19.). Kurz vor der Pause unterlief Simon Kreher das Eigentor zum 0:3-Halbzeitstand (44.). „Generell war unsere Mannschaft bis auf zwei Wackelphasen kurz vor und kurz nach der Halbzeit einfach stark und hat gut gestanden“, meinte Haßlöcher und ergänzte: „Dieser Sieg ist wichtig für die Moral. In der ersten Halbzeit haben wir uns mit den drei Toren endlich einmal belohnt. So gehst du beruhigter in die Kabine und kannst auch einen Gegentreffer nach der Pause besser verkraften.“

Eigentorschütze Quaadt verkürzte in Minute 56 auf 1:3. Dass Becker nur vier Minuten später das 4:1 für die Eintracht erzielte, machte Haßlöcher als „Knackpunkt“ aus. „Damit war die Partie entschieden“, fand Bürstadts Sportchef. Lengfelds Abteilungsleiter Axel Trumpfheller sah das ähnlich. „Nach dem 3:1 haben wir zu schnell aufgemacht und uns das 1:4 gefangen. Danach war das Spiel gelaufen“, zog der TSV-Verantwortliche ein ernüchterndes Fazit: „Heute war bei uns irgendwie der Wurm drin. Es war aber ein verdienter Sieg für Bürstadt. Daran gibt es nichts zu rütteln. Die Eintracht hat körperbetont und schnörkellos nach vorn gespielt und hatte weniger Abspielfehler. Dazu hatte Bürstadt mit Vitali Becker einen schnellen Stürmer, der die Chancen einfach reingemacht hat.“ cpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2