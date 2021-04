Eine sagenhafte Geschichte

Mainz. Auf die Schrecksekunde folgte postwendend die Erlösung. Kurz nachdem der Mainzer Verteidiger Alexander Hack mit einer verunglückten Kopfball-Rückgabe Bayerns Robert Lewandowski den Anschlusstreffer zum 1:2 serviert hatte (90.+4), pfiff Schiedsrichter Harm Osmers die Begegnung ab. Zu normalen Zeiten wäre die Statik der Mainzer Arena in diesem Moment unerwarteten Glücks einer echten Belastungsprobe unterzogen worden, aus bekannten Gründen brandete diesmal nur der Jubel der paar Offiziellen von der ansonsten leeren Tribüne hinunter auf den Rasen.

Mit dem 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Bayern legte der FSV Mainz 05 nicht nur die Grundlage dafür, mit nun 34 Punkten nicht mehr ernsthaft in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Die Rheinhessen fügten mit dem Coup gegen den Rekordmeister auch einer sagenhafte Erfolgsgeschichte unter ihrem neuen Trainer Bo Svensson ein weiteres erstaunliches Kapitel hinzu. Denn der sensationelle wie verdiente Sieg gegen den am Samstagnachmittag seltsam matt wirkenden Dauer-Champion aus München fußte nicht etwa auf Dusel, einem überragenden Torwart oder einer effizienten Chancenverwertung, sondern auf fußballerischer Klasse und einem mit aller Konsequenz umgesetzten Matchplan.

Jonathan Burkardt (MItte) lässt sich nach seinem 1:0 gegen den FC Bayern feiern. © dpa

„Die Art und Weise über die 90 Minuten war sehr beeindruckend. Ich bin stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein“, sagte Svensson, der seit einem Amtsantritt in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Anfang Januar Außerordentliches bewirkt hat. Zur Erinnerung: Damals lagen die Mainzer punktgleich mit Schalke 04 am Tabellenende – knapp vier Monate später stehen die Rheinhessen auf Platz vier der Rückrundentabelle und haben unter Svensson 28 ihrer 34 Punkte geholt.

Erinnerungen an die Tuchel-Galas

„Die Statistik spricht für ihn – aber auch für die Mannschaft“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt. Die Mainzer waren unter den Trainern Achim Beierlorzer und Jan-Moritz Lichte von ihrem lange Jahre erfolgreichen Weg abgekommen, die von Jürgen Klopp und Thomas Tuchel geprägte DNA ihres Spiels war kaum noch nachweisbar. Gnadenloser Umschaltfußball, leidenschaftliches Verteidigen, keine Angst vor größeren Namen – dafür stand der FSV einmal. Dann kam der Einbruch.

Am Tiefpunkt im vergangenen Winter musste ein echter Neustart her. Ein Neustart mit bekannten Namen. Der neue Sportvorstand Christian Heidel hatte Mainz 05 in seiner ersten Amtszeit zwischen 1992 und 2016 zu einem etabliertem Bundesligisten gemacht, bei seinem Comeback holte er Ex-Coach Schmidt als Sportdirektor und den früheren Profi Svensson als Trainer zurück. Das Modell Stallgeruch funktioniert – seitdem geht es beim FSV aufwärts.

Die Sensation gegen die Bayern markierte den vorläufigen Höhepunkt der fußballerischen Wiederauferstehung. Vor allem in ihrer beeindruckenden Entstehung. „Um gegen Bayern erfolgreich zu sein, braucht man viele Komponenten. Der Plan muss funktionieren, dazu ist eine Top-Leistung von Einzelspielern und des Teams nötig“, sagte Svensson. Wenn dann noch die Münchner nicht auf der Höhe ihres Schaffens wirken wie am Samstag, liegt eine Überraschung in der Luft.

Wie furios die Mainzer den designierten Meister übertölpelten und innerhalb der ersten 20 Minuten gleich fünf Großchancen herausspielten, die durch Jonathan Burkardts Führung (3.) fast zu wenig Ertrag abwarfen, wie sie nach Robin Quaisons (37.) 2:0 eine jederzeit mögliche bayerische Aufholjagd schon im Keim erstickten, weckte Erinnerungen an etliche Glanzauftritte unter Thomas Tuchel. Ein Ausnahme-Trainer, von dem sich Svensson zu seinen Zeiten als Spieler nach einiges abgeschaut hat.

Seit sieben Spielen sind die Rheinhessen jetzt schon ungeschlagen, das Sehnsuchtsziel Klassenerhalt scheint zum Greifen nah. Schon ein Sieg im Nachholspiel gegen Hertha BSC am 3. Mai könnte rechnerisch die letzten Sorgen beseitigen. Halten die Rheinhessen nur halbwegs ihr Niveau vom Samstag, spricht nichts mehr gegen die Rettung, die in Anbetracht der prekären Ausgangslage vom Januar spektakulär wäre.

Doch so weit will Svensson noch nicht gehen. „Ich war in der Schule nicht der Allerbeste in Mathe. Deshalb lasse ich die ganzen Rechenspiele lieber weg“, sagte der Däne. „Es wäre komisch, den Fokus plötzlich darauf zu legen, nur weil wir die letzten Spiele gewonnen haben. Die Kernaufgabe bleibt die tägliche Arbeit. Nur so haben wir eine Chance in der Bundesliga.“