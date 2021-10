Eine ganz besondere Autobahnfahrt

Berlin/Sinsheim. Der zehnte Spieltag in der Fußball-Bundesliga stellt Fredi Bobic vor eine ganz persönliche Herausforderung. Keine zwei Stunden nach dem Schlusspfiff der Auswärtspartie bei der TSG 1899 Hoffenheim am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) begeht Herthas Sport-Geschäftsführer seinen 50. Geburtstag. „Der Spielplan hat es so gut mit mir gemeint, dass ich den wahrscheinlich auf der Autobahn reinfeiere, auf der Rückfahrt von Sinsheim nach Berlin“, sagte der im Schwabenland aufgewachsene frühere Nationalstürmer.

Mit einem oder drei Punkten im Gepäck könnte die Mannschaft dazu beitragen, dass die Laune des Managers auch dem Anlass gebührend etwas fröhlicher ausfallen kann, wenn auf der Raststätte Bergstraße oder in der Umgebung das Geburtstagsständchen vorgetragen wird. Die Vorarbeiten hat das Team von Trainer Pal Dardai dafür mit drei Pflichtspielsiegen in Serie bei Eintracht Frankfurt, gegen Borussia Mönchengladbach und im DFB-Pokal beim Regionalligisten Preußen Münster schon gelegt, ein vierter Erfolg soll nun am Freitag folgen, der für Dardai eine Premiere bedeuten würde. In bisher sechs Spielen gab es für den 45-jährigen Ungarn lediglich ein Remis bei fünf Niederlagen in Sinsheim. „Es ist an der Zeit, das zu ändern. Ich habe gut hospitiert in den letzten Jahren, jetzt versuche ich, einen Siegesplan zu konstruieren.“ Für Bobic wäre ein Erfolg nicht nur ein passendes Geschenk zum 50. Geburtstag, sondern auch ein weiterer Schritt in Richtung Stabilität. Die beiden Siege in der Liga sowie der Einzug in das Achtelfinale des DFB-Pokals haben etwas Druck aus der zuvor krisenhaltigen Atmosphäre der letzten Wochen genommen, die Bobic seit seinem Einstieg bei der Hertha empfangen hatte.

Turbulente Transferphase

Gleich zum Amtsantritt am 1. Juli stieg der gelernte Einzelhandelskaufmann, der seinen Durchbruch einst beim VfB Stuttgart (1994 - 1999) startete und zwischen 2003 und 2005 in 54 Ligaspielen acht Tore für Hertha erzielt hatte, in eine turbulente Transferphase ein, die nicht optimal verlief. Es folgte ein siegloser Saisonstart mit einer derben 0:5-Niederlage bei Bayern München, nach der Dardai indirekt seinen Rücktritt angeboten hatte und von Bobic in einem ernsten Gespräch auf Kurs gebracht wurde. Zuletzt kam dann noch der überraschende Rücktritt von Carsten Schmidt, des Vorsitzenden der Geschäftsführung, dazwischen. Gemeinsam mit Bobic wollte der ehemalige Deutschland-Chef des Bezahlsenders Sky der „alten Dame“ neue Inhalte einhauchen.

Unabhängig vom Ergebnis wird der vor 50 Jahren im slowenischen Maribor geborene Bobic am Samstag im kleinen Familienkreis seinen Ehrentag begehen. „Es wird keine Riesenparty geben, kein Feuerwerk am Gendarmenmarkt. Ich werde ganz gemütlich auf Familie machen“, sagte der Europameister von 1996. Er selbst beschäftige sich eher „weniger mit dem Thema“, bezeichnet das halbe Jahrhundert aber als eine Zäsur: „50, das ist schon etwas Spannendes, eine interessante Zahl. Es ist eine schöne Zahl, und ich kann nur sagen: Ich bin glücklich, ich bin zufrieden, was die ersten 50 Jahre gebracht haben.“ dpa

