Ein Jahr Fußball ohne Fans, ein Jahr Geisterspiele als Gewohnheit. Corona hat viele vergessen lassen, was den Fußball ausmacht - denn nicht nur, aber gerade auch auf höchstem Level ist er so viel mehr als nur das reine Spiel. Eine Einordnung im Zuge einer nicht ganz melancholiefreien Erinnerung - an Stadionbesuche.

Vereinzelte dumpfe Schlachtrufe aus der Ferne. Die eigenen Vereinsfarben

...