Ein Verein auf Irrfahrt

Manchester. Selbst sein Aus als Trainer kann Ole Gunnar Solskjaers Liebe zu Manchester United nicht brechen. Das 1:4 des englischen Rekordmeisters bei Premier-League-Aufsteiger FC Watford war eine Blamage zu viel, nachdem sich die Mannschaft schon in den Wochen zuvor mehrmals der Lächerlichkeit preisgegeben hatte. Es gab ein 0:5 gegen den Erzrivalen FC Liverpool, das locker auch ein 0:7 oder 0:8 hätte werden können, und ein 0:2 im Stadtderby gegen Manchester City, das ebenfalls klarer hätte enden müssen. Die Demütigung in Watford war die fünfte Niederlage in den vergangenen sieben Ligaspielen. Manchester United, das sich nach der Rückkehr Cristiano Ronaldos zu Saisonstart eigentlich als Mitfavorit auf den Titel in England gesehen hatte, ist auf den achten Platz abgerutscht. Solskjaers Freistellung war die logische Folge.

Als letzte Amtshandlung gab er dem Vereins-TV ein Interview, in dem er klar machte, wie wichtig ihm Manchester United war, ist und über seine Entlassung hinaus sein wird. „Sehr, sehr stolz“ sei er, dass er den Verein fast drei Jahre habe trainieren dürfen, damit sei ein Traum in Erfüllung gegangen. „Ich bin Fan und wünsche den Spielern alles Gute“, sagte er und drückte damit ungewollt aus, was viele Beobachter über weite Strecken seiner Regentschaft im Old Trafford empfunden hatten: dass nämlich kein Spitzentrainer auf der Bank eines der größten Fußball-Vereine der Welt gelandet war, sondern ein Fan – jemand, der sich durch seine emotionale Verbindung zu dem Club und seinen Status als Publikums-Liebling seit dem Siegtreffer im Champions-League-Finale 1999 gegen den FC Bayern für den Job qualifiziert hatte, nicht durch Fachwissen oder Erfahrung.

Ungenügende Bilanz

Rückkehrer Cristiano Ronaldo kommt bei Manchester United bisher nicht in Schwung.

Mit gewissem Recht verweisen die englischen Medien darauf, dass es dem Norweger gelungen sei, den Verein zu befrieden nach dem Aus des streitsüchtigen José Mourinho im Dezember 2018. Außerdem verbesserte sich die Mannschaft in der Tabelle unter Solskjaer bis zu dieser Saison in jedem Jahr. Dennoch ist seine Bilanz ungenügend. Trophäen gab es keine. Gleich vier Mal scheiterte der Club in verschiedenen Wettbewerben im Halbfinale. In der Europa League ging in der vergangenen Saison das Endspiel im Elfmeterschießen gegen Villarreal verloren. Der spanische Verein ist an diesem Dienstag in der Champions League Manchester Uniteds erster Gegner nach Solskjaers Entlassung.

Ähnlich schwer wie die Titellosigkeit wiegt die Tatsache, dass es spielerisch nicht voran ging unter dem Ex-Stürmer. Es gelang ihm nicht, eine erkennbare fußballerische Idee zu implementieren. Lange verließ sich ManU auf Konter und die Qualität der Einzelspieler. In dieser Saison misslang auch das. Und das trotz der spektakulären Ronaldo-Rückkehr. Oder: genau deswegen. Anstatt Manchester United auf ein höheres Level zu heben, hat der Portugiese die Mannschaft schlechter gemacht, weil sie ihr Spiel plötzlich auf einen Stoßstürmer ausrichten muss, der sich der Defensiv-Arbeit weitgehend entzieht. „Ronaldo war einst ein großer Spieler, aber seine Verpflichtung hat Solskjaer den Boden unter den Füßen weggerissen“, kommentierte die „Daily Mail“.

Überfällige Entlassung

Für Englands Öffentlichkeit ist klar, dass die Entlassung des Trainers überfällig war, sie allerdings die tieferen Probleme bei Manchester United nicht löst. Seit dem Abschied von Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson vor acht Jahren mit dem bislang letzten Premier-League-Titel ist der Rekordmeister auf Irrfahrt. Den US-amerikanischen Besitzern, der Glazer-Familie, wird vorgeworfen, kommerziellen über sportlichen Erfolg zu stellen. Mehr als eine Milliarde Pfund sollen sie seit ihrer Übernahme 2005 aus dem Verein gepresst haben. Der in ihrem Auftrag agierende Geschäftsführer Ed Woodward ist ein Ex-Banker, kein Fußball-Fachmann. Der Mangel an sportlicher Kompetenz wird in den Trainer-Entscheidungen der vergangenen Jahre offensichtlich. Dem von Ferguson selbst empfohlenen David Moyes folgten Louis van Gaal und Mourinho – große Namen, die ihren Zenit längst überschritten hatten. Solskjaer war als Interimslösung vorgesehen, wurde nach guten Ergebnissen aber voreilig mit einem dauerhaften Vertrag ausgestattet. Erst in diesem Sommer verlängerte der Verein sein Arbeitspapier bis 2024. Dieser Umstand beschert ihm nach seinem Aus eine Abfindung von angeblich knapp neun Millionen Euro.

Die Clubführung stand stets treu zu Solskjaer, trotz seiner offensichtlichen Schwächen. Das erschwert die Suche nach einem Nachfolger. Mauricio Pochettino war nach Mourinhos Aus im Dezember 2018 Wunschkandidat und wurde auch danach immer wieder mit dem Verein in Verbindung gebracht, ist seit Anfang dieses Jahres allerdings bei Paris Saint-Germain angestellt. Antonio Conte hatte sich kürzlich selbst im Old Trafford angeboten, unterschrieb allerdings bei Tottenham Hotspur, als sein Interesse nicht erwidert wurde. Mit einer abenteuerlichen Strategie will Manchester United Zeit gewinnen bei der Akquise eines neuen Übungsleiters. Erstmal soll Co-Trainer Michael Carrick die Mannschaft betreuen. Dann soll ein Interimstrainer bis zum Ende der Saison kommen. Eine neue Dauerlösung soll ab der kommenden Spielzeit greifen. Neben Pochettino werden Zinedine Zidane, Brendan Rodgers von Leicester City und Erik ten Hag von Ajax Amsterdam genannt. Wer auch immer neuer Trainer wird: Solskjaer wird mit ihm mitfiebern. Als Fan.