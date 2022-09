Ein Sieg wäre ein Wunder

Bürstadt. Nein: Mit einem Appell zum Stellenwert der Bürstädter Kerwe will Benjamin Sigmund seiner Mannschaft nicht kommen. „Ich glaube, 70 Prozent meiner Spieler wissen gar nicht, dass am Wochenende Kerwe ist“, sagt der Spielertrainer von Eintracht Bürstadt vor dem elften Spieltag in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt: „Ich habe hier noch Zeiten erlebt, da ist man hinterher geschlossen auf die Kerwe gegangen. So ist es heute nicht mehr.“ Ein Heimsieg gegen Rot-Weiß Walldorf II am Samstag (16 Uhr, Eintracht-Sportplatz) könnte freilich Wunder bewirken, meint Sigmund: „Dann werden sich die Leute mobilisieren lassen.“

Ein Bürstädter Erfolg gegen Walldorfs Hessenliga-Reserve würde allerdings schon selbst an ein mittelgroßes Wunder grenzen – zumindest, wenn es nach sportlichen Tendenzen geht. Mit 17 Punkten aus acht Spielen hat sich der Fünfte Walldorf II als bester Aufsteiger in der Gruppenliga eingefunden. „Das ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die zu den Top sieben oder Top acht gehören wird. Zumal sie öfter mal drei, vier Leute aus dem Hessenliga-Kader einsetzt“, vermutet Sigmund: „Entsprechend erwarte ich eine fitte Mannschaft, deren Spieler sich für Einsätze oben präsentieren wollen.“

Trainer bei Eintracht Bürstadt: Benjamin Sigmund. © Berno Nix

Dagegen wartet die Eintracht seit fast vier Wochen auf ein Erfolgserlebnis. Dem 6:2-Heimsieg gegen Seckmauern folgten das Zweitrunden-Aus im Kreispokal beim SV Fürth (0:3), ein 1:5 bei Langstadt/Babenhausen, ein 1:1 gegen Auerbach und ein 1:5 in Groß-Gerau. Mit neun Zählern aus neun Partien halten sich die Bürstädter, die mit 30 Gegentreffern die schlechteste Defensive der Liga aufweisen, nur noch knapp über dem Strich.

Für Coach Sigmund spiegeln die jüngsten Resultate nicht ganz wieder, was seine Elf zeigte. „Wir spielen ja nicht über 90 Minuten schlecht. Im Gegenteil: Eigentlich spielen wir sehr gefällig und gelten als unangenehmer Gegner, weil wir schwer auszurechnen sind. Wir machen aber immer noch zu viele einfache Fehler und kriegen zu einfache Tore“, stellt der 43-Jährige fest. Dann merkt er an: „Man kann verlieren. Aber wenn viele Treffer erst spät fallen und wenn man ständig fünf Tore kassiert, ist das auch ein bisschen Charaktersache. So viel Ehrgefühl muss ich haben – sich zu ergeben funktioniert nicht.“

Defensive Stabilität gefragt

Ein paar Gedanken, wie die Bürstädter Walldorf II beikommen könnten, hat sich Sigmund schon gemacht. „Einem Gegner, der physisch so stark ist, kann man nur über Robustheit und über ein aggressives, aber nicht unfaires Spiel den Zahn ziehen, bis er keine Lust mehr hat.“ Ein Eckpfeiler sei die defensive Stabilität, betont der Eintracht-Trainer: „Wenn wir in allen Mannschaftsteilen besser verteidigen, sollten die Ergebnisse besser werden.“

Artur Gunt (Familie) und Dewran Kisin (gesperrt) fallen für das Spiel am Kerwesamstag aus. Dafür meldet sich Kapitän Fabio Cappello nach überstandener Weisheitszahn-OP zurück. Noch unklar ist, ob Xhino Dushaj arbeiten muss.

Die FSG Riedrode, die mit 19 Punkten Platz vier belegt, ist am Wochenende spielfrei. Die Eintracht setzt nächste Woche aus. Am 16. Oktober (15.30 Uhr) empfängt die Sigmund-Elf die FSG zum Stadtduell.