Ein Sahnetag für Sandhofen

Mannheim. Im Topspiel der Fußball-Kreisklasse A II hat sich Spitzenreiter SKV Sandhofen den vor dem Spieltag drittplatzierten SV Schriesheim mit einem 2:0 (1:0) vom Leib gehalten. Es war eine Partie der Verteidigungsreihen: Der SKV stand hinten sehr kompakt, wodurch es dem SV schwer fiel, sich Chancen herauszuspielen. „Dass wir die Null gehalten haben, war sehr wichtig. Schriesheim hat eine starke Offensive. Im Gegenzug waren wir vorne sehr effizient und haben uns immer wieder gute Chancen erarbeitet“, resümierte SKV-Trainer Christian Hofsäß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der 13. Minute griff Sandhofens Kapitän Sebastian Pah den Ball vom SV-Innenverteidiger ab, lief alleine auf den Torwart zu und verwandelte eiskalt zur 1:0-Führung. „Wir sind auf einen Gegner getroffen, der immer wieder gefährlich vor dem Tor war. Dennoch haben wir eine gute Defensivleistung auf den Platz gebracht. Gerade unsere Viererkette stand hinten kompakt“, lobte Torschütze Pah. Für den Kapitän ging es nach einem eigenen Foul in der ersten Halbzeit nicht mehr weiter. Er verletzte sich am rechten Bein und musste ausgewechselt werden.

Sandhofens Zlatko Mikic schirmt den Ball gegen Maurice Urban ab. © Berno Nix

Kurz vor der Pause hatte der Tabellenführer eine große Chance auf das 2:0, als Ivan Sulic nach tollem Zuspiel in den Lauf mit dem Außenrist am Tor vorbeischoss. „Für uns war das ein Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten um den Aufstieg“, war Hofsäß zufrieden mit seiner Mannschaft.

„Die Niederlage ist bitter. Wir haben leider verdient verloren und müssen das nun aufarbeiten“, zeigte sich SV-Trainer Ricardo Giumaraes nach dem Abpfiff enttäuscht. In der zweiten Halbzeit spielte hauptsächlich der SKV nach vorne und setzte sich immer wieder in der gegnerischen Hälfte fest. So war es Zlatko Mikic (60.), der die Sandhöfer endgültig auf die Siegerstraße brachte. Nach einem Freistoß staubte Mikic vor dem Fünf-Meter-Raum ab und nagelte den Ball unhaltbar unter die Latte. „Nach dem 2:0 waren die Köpfe unten. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war nicht in Ordnung. Wir waren nicht auf Augenhöhe“, resümierte Giumaraes.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mikic setzt Akzente

Der SV musste noch in der ersten Halbzeit den Ausfall von Benjamin Karabegovic hinnehmen, der sich in einem Luftzweikampf die Nase brach. In der Schlussphase verhinderte das Aluminium den Doppelpack von Mikic. Nach einem Freistoß des eingewechselten Steffen Uhrig traf er per Kopf nur die Latte.

Schriesheim warf in den letzten fünf Minuten alles nach vorne, blieb jedoch immer wieder an der starken Abwehr um Maximilian Stohwasser hängen. „Ich möchte Maximilian und Marius Szymczak besonders loben. Beide haben ein starkes Spiel gemacht“, sagte Hofsäß.

Der SKV verteidigte Rang eins und steht mit zwei Zählern Vorsprung vor dem DJK Feudenheim auf Platz eins. Schriesheim hingegen rutschte einen Platz ab und ist nun mit 26 Punkten Vierter.