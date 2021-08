Ein Punkt fürs Gefühl

Fürth. Die Fan-Gesänge linderten ein wenig den Ärger der SpVgg Greuther Fürth über ihren verpassten Premieren-Heimsieg in der Bundesliga. Nach dem ersten Punkt der Saison beim 1:1 (0:1) gegen Arminia Bielefeld hat der Aufsteiger aus Franken aber eine wertvolle Erkenntnis gewonnen. „Wir sind jetzt angekommen in der Bundesliga“, verkündete Trainer Stefan Leitl stolz nach dem leidenschaftlichen Auftritt seiner Mannschaft am Samstag.

Angekommen in Deutschlands Eliteklasse waren die Fürther ja schon in der vergangenen Woche. Das 1:5 beim VfB Stuttgart wollte Leitl aber so nicht gelten lassen. Der 43-Jährige muss die Niederlage quasi als Vorbereitung aufs echte Ankommen gewertet haben, weil sich seine Mannschaft im Schwabenland erst noch an die Erfordernisse der Bundesliga herantastete.

Diesen Prozess sieht Leitl nun abgeschlossen. „Meine Jungs haben eine gute Reaktion gezeigt“, lobte er sein Team. „Insgesamt bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft einverstanden.“ Voll zufrieden mit dem überlegenen Auftritt gegen erschreckend passive Bielefelder konnte er jedoch nicht sein. „Als Fazit haben wir aber schon zwei Punkte verloren“, bemerkte Leitl, der einen längeren Ausfall von Defensivspieler Gideon Jung wegen einer Knieverletzung befürchtet. dpa