Ein nahbarer Mensch

Bürstadt. Kreisfußballwart Reiner Held ist mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet worden. Der 66 Jahre alte Bürstädter wurde beim „Tag der Sportvereine“ in Lorsch für seine Jahrzehnte währende ehrenamtliche Arbeit mit und für die beliebteste Mannschaftssportart Deutschlands gewürdigt. „Funktionär klingt erst mal nach grauem Anzug“, sagte Landrat Christian Engelhardt in seiner Laudatio: „Aber ohne Sie würde unser Vereinsleben nicht funktionieren. Sie sorgen dafür, dass es weitergeht.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Held ist sicher nicht der klassische Funktionärstyp hinter dem Schreibtisch. Er geht auf die Vereine zu, ist stets ansprechbar und richtet sein Ehrenamt nachdem Spruch des legendären Bundesliga-Trainers Ernst Happel aus: „Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag.“ Das hat der Kreisfußballwart verinnerlicht: Zum Ehrungstag nach Lorsch reiste Held direkt von einer Fußball-Verbandstagung aus Grünberg an. Kaum war die Ehrung vorbei, setzte er sich ins Auto: Ziele: das C-Liga-Spiel bei der SG Lautern, dann die Hessenligapartie des SV Unter-Flockenbach. Am Sonntag war der Bürstädter wieder als Schiedsricher im Einsatz, in Pfungstadt.

Reiner Held ist in Lorsch mit dem Landesehrenbrief geehrt worden. © all

In Stichpunkten zeichnete Engelhardt Helds Engagement nach: seit 1978 Jugendtrainer, später Jugendleiter beim FC Alemannia Groß-Rohrheim – dem Verein hält er bis heute die Treue –, seit 1979 Schiedsrichter, seit 1995 Mitglied im Kreisfußballausschuss in diversen Funktionen, seit 2009 Kreisfußballwart. Nebenbei erledigt Held auch die Jobs des Freizeit- und Breitensportbeauftagten mit, ist Klassenleiter und aktiv im Förderverein Fußball Bergstraße. „Er kümmert sich im Fußball um alles“, fasste der Landrat zusammen: „Das ist ein besonderes Maß an Einsatz, und was ihn zudem auszeichnet, ist die Kontinuität.“

Die Ehrennadel, die es neben dem Ehrenbrief gab, steckte Laudator Engelhardt nicht selbst an. Warum? „Das ist der gefährlichste Job bei der Sache.“ Den Job übernahm Sibylle Becker, die stellvertretende Vorsitzende des Sportkreises. Es ging gut, Held blieb unverletzt. all