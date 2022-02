Ein Kommen und Gehen

Ried. Das Trainer-Karussell in der Fußball-Kreisoberliga dreht sich mit hoher Geschwindigkeit. Nach seiner langjährigen Tätigkeit beim FC Alemannia Groß-Rohrheim wird Hamza Elezovic im Sommer wieder einen Kreisoberligisten trainieren. Er heuert bei der Spielvereinigung Fürth an, bei der er gegen Ende der 1990er Jahre als Spieler aktiv war. Er folgt dem früheren Bürstädter Zweitligaspieler Ludwig Brenner, der den VfL Birkenau übernimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Thomas Süß, einst Spieler unter anderem beim SV Darmstadt 98 und VfR Bürstadt, will sich als Trainer beweisen und hat sein Amt bei der SSG Einhausen angetreten. Nicht mehr ein Traineramt eines Kreisoberligisten wird fortan Christoph Schamber betreuen. Der ehemalige Spieler des VfR Bürstadt hält nach drei Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit bei der KSG Mitlechtern Ausschau nach neuen Aufgaben. Ihm folgt in Ronny Sauer.

Starkenburgia wird fündig

Auch der abstiegsbedrohte FC Starkenburgia Heppenheim hat einen neuen Mann an der Außenlinie. Dies ist der ehemalige Auerbacher Spieler Marius Döll, der die sportlichen Geschicke des Traditionsvereins auch leiten soll, wenn dieser in die Kreisliga A absteigen würde. Möglicherweise keinen Nachfolger für den im Sommer scheidenden Abedin Requica (FSG Bensheim) braucht die SSV Reichenbach, die in der kommenden Saison möglicherweise eine Spielgemeinschaft mit dem seitherigen Lokalrivalen TSV bilden wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dagegen bemüht sich der SV Unter-Flockenbach um einen Nachfolger für Joschua Weihrich als Teil des Trainergespanns Weihrich/Schuster. hias