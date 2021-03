Eine TV-Dokumentation enthüllt, dass die Eskalation der Proteste gegen Dietmar Hopp vor einem Jahr eher nicht so überraschend kam. Zumindest nicht für die Protagonisten. Von Marc Stevermüer

Es sieht wirklich alles echt aus, was Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp da auf dem Rasen zeigen. Seite an Seite stehen sie am Nachmittag des 29. Februar 2020 im Sinsheimer Fußball-Stadion. Im Regen. Bestürzt und betrübt, erschrocken und erschaudert sehen sie aus, der Vorstandsboss des FC Bayern und der Mäzen der TSG Hoffenheim, der während der Begegnung von Münchner Fans auf Plakaten als „Hurensohn“ beleidigt wird. Die Bayern führen zu diesem Zeitpunkt mit 6:0, die Begegnung wird erst unterbrochen und in den letzten Minuten schieben sich beide Mannschaften einfach nur noch den Ball zu. Die Bilder bewegen Deutschland, sie gehen um die Welt.

Zwei Tage vorher informiert

Dietmar Hopp (links) und Karl-Heinz Rummenigge nach dem Skandalspiel von Sinsheim. © dpa

Rummenigge, offensichtlich überrascht über so viel Feindseligkeit, bringt anschließend tief betroffen seine Fassungslosigkeit zum Ausdruck, spricht vom „hässlichen Gesicht des Fußballs“ und verurteilt die Schmähungen für Hopp, „den ganz feinen Ehrenmann“, der von den organisierten Fans in Deutschland indes als die Symbolfigur der Fußball-Kommerzialisierung gesehen wird. Doch warum ist das so?

Dem seit Jahren schwelenden und eigentlich unlösbaren Konflikt zwischen dem TSG-Patron und den Ultras widmete sich am Samstag eine im ZDF ausgestrahlte Dokumentation („Der Prozess. Wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde“) des in Heidelberg geborenen TV-Journalisten Jochen Breyer und seines Kollegen Jürn Kruse. Die beiden versuchten herauszufinden, worum es in dieser Auseinandersetzung wirklich geht, was die Gründe sind und wo die Anfänge liegen. Und man kann sagen: Ihr Werk ist weder von Ehrfurcht vor dem milliardenschweren SAP-Mitgründer noch von Gefälligkeitsjournalismus geprägt, was man durchaus hätte vermuten – oder besser gesagt: befürchten – können.

Warum? Breyer moderierte 2020 den Neujahrsempfang der TSG und wenig später auch genau die Ausgabe des „Sportstudios“, in der Hopp in einer Videobotschaft die „perfekt inszenierte Hetze“ gegen ihn beklagte. Kritische Nachfragen? Nicht möglich. Das sah gelinde gesagt ein wenig unglücklich aus und sorgte vorsichtig ausgedrückt für Verwunderung. Bei den Medien. Und den Fans. Vielleicht ging Breyer diesmal gerade deshalb umso gründlicher und kritischer an das Thema heran.

Im Film spricht er mit Fan-Vertretern, mit Hopps Anwalt Christoph Schickhardt und dem ehemaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel. Hopp selbst steht übrigens nicht zur Verfügung. Er lehnt eine Interview-Anfrage ab. Dafür kommen aber weitere prominente Persönlichkeiten und Hopp-Fürsprecher wie der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß zu Wort. Und der lässt keine Zweifel daran aufkommen, wo er steht: „Es gibt nur ein Opfer und nur eine Gruppe, die schuldig ist.“

Das sind natürlich die Fans, die sich – was in der Dokumentation deutlich wird – deutschlandweit mit den Anhängern vom Borussia Dortmund solidarisieren. Gegen die war wenige Tage vor der Eskalation von Sinsheim eine Kollektivstrafe (zwei Spiele ohne Fans in Hoffenheim) ausgesprochen worden. Übrigens nach Beleidigungen gegen Hopp bei einer Partie im Kraichgau. Die Ultras in Deutschland werten das als Wortbruch des DFB, der eine Abschaffung der Kollektivstrafe in Aussicht gestellt hatte, und als Einknicken, als Lex Hopp.

Der Widerstand entlädt sich schließlich an jenem denkwürdigen 29. Februar besonders heftig, für die Protagonisten kommt er aber ganz offenbar nicht so überraschend, wie man bislang dachte. Schon zwei Tage vor der Partie wurde Hoeneß von der Münchner Ultra-Gruppierung „Schickeria“ über die Protest-Pläne in Kenntnis gesetzt. Auf einer Feier im Münchner Löwenbräukeller. Das gibt er selbst zu. Jeder habe doch Bescheid gewusst.

Die Bayern gaben damals ihre Kenntnisse an die Hoffenheimer weiter, der Deutsche Fußball-Bund erhielt ebenfalls die entsprechende Information. Kurzum: Alle Protagonisten hatten vielleicht keine konkrete Vorstellung, sehr wohl aber eine Vorahnung davon, was passieren wird. Insofern dürfte die Empörung dann zwar trotzdem echt gewesen sein. Inwieweit die Reaktionen nach der Eskalation im Stadion aber tatsächlich spontan waren, sei dahingestellt. Mit dem Wissen aus dem Film wird der von der „Sport Bild“ gar als Geste des Jahres ausgezeichnete Arm-in-Arm-Auftritt von Rummenigge und Hopp zumindest zu einer Aufführung. Jan-Henrik Gruszecki, einst BVB-Ultra und mittlerweile Berater von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, sieht das zumindest so: „Ich glaube, das war ein Schauspiel, eine Inszenierung.“ Zum Wohle eines Mannes, der von Hoeneß vehement verteidigt wird, weil dieser „gar nichts gemacht habe“.

„Scharfmacher“ Schickhardt

Doch ist dem wirklich so? Breyer und Kruse erzählen die Geschichte differenzierter, sie betrachten auch die andere Seite und thematisieren die zahlreichen Strafanträge, mit denen Hopp seit Jahren die Fans anderer Vereine überzieht, sie damit zusätzlich provoziert und die Wut auf ihn vergrößert, die Debatte befeuert. Und der Film zeigt auch die Empfindlichkeit des TSG-Mäzens, der 2007 einen Brief an die Deutsche Fußball-Liga schrieb, weil er sich diskriminiert fühlte und entsprechende Sanktionen einforderte.

Zuvor hatte der damalige Mainzer Manager Christian Heidel nur recht offen das gesagt, was eben die meisten Fußball-Fans in Deutschland über die am Reißbrett designte TSG 1899 denken: „Schade, dass so eine Mannschaft einen der 36 Plätze im Profi-Fußball wegnimmt.“ Gruszecki teilt im Film diese Auffassung. Seiner Meinung nach „hat die TSG Hoffenheim ihre natürliche Grenze in der Verbandsliga“. Und demnach in der Bundesliga nichts zu suchen.

Schickhardt, von Gruszecki als „Scharfmacher“ tituliert, sieht das als Vertreter Hopps erwartungsgemäß anders. Die TSG eignet sich seiner Meinung nach auch nicht als Symbol für verloren gegangene Werte und Traditionen im Profi-Geschäft. Vielmehr habe sich der Fußball überall verändert. „Die Kommerzialisierung ist durch“, sagt der Jurist und verteidigt seinen Mandanten leidenschaftlich als „einen Mann des Volkes“ und „letzten richtigen Fußballfan“.

Ob er das wirklich ist? Die Ultras werden das in diesem hart geführten Kampf der Kulturen zumindest ganz anders sehen.