Ein Fan und seine Moral-Frage

München. In knapp einem Jahr wird Katar unweigerlich der Nabel der Fußballwelt sein, im Winter 2022 findet dort die Weltmeisterschaft statt. In dem Wüstenstaat, gegen den es schwerwiegende und in weiten Teilen begründete Vorwürfe gibt. Es geht dabei in erster Linie um Menschenrechtsverletzungen bei den Gastarbeitern, die die WM-Stadien bauen. Der „Guardian“ berichtete Anfang des Jahres, dass in den elf Jahren seit der WM-Vergabe 6500 Gastarbeiter in Katar umgekommen sein sollen. Woran die vorwiegend jungen Männer gestorben sind, ist unklar. Das WM-Organisationskomitee spricht von 34 Gastarbeitern, die beim Stadionbau umgekommen seien. So oder so unfassbare Zahlen.

Das denkt auch Michael Ott (kleines Bild). Der 28-Jährige ist von Kindesbeinen an Fan des FC Bayern München, seit 2007 auch Mitglied des Rekordmeisters. Und der pflegt bekanntermaßen besondere Kontakte nach Katar, lässt sich seit Juli 2018 von der staatlichen Fluggesellschaft Qatar Airways sponsern. Laut „Bild“ soll der FC Bayern jährlich rund 17 Millionen Euro kassieren, trägt dafür das Logo auf dem Trikotärmel. Vor der Airline gab’s seit 2016 eine Partnerschaft mit dem Flughafen in Doha. Außerdem hält der Club sein Winter-Trainingslager regelmäßig im Emirat ab.

Das Kapitel Katar möchte Ott beim FC Bayern aber nun möglichst schnell beenden. Am 25. November findet die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München e.V. statt. Der Rechtsreferendar hat einen Antrag eingereicht, der vorsieht, „dass Sponsoringverträge mit Qatar Airways oder anderen, mehrheitlich im Eigentum des Emirats Katar stehenden Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt auslaufen gelassen werden und nicht verlängert oder neu abgeschlossenwerden“. Der eingetragene Verein soll auf die Aktiengesellschaft einwirken, die sich um Sponsoren kümmert. „Es ist natürlich ein hartes Mittel, zu so einem Antrag zu greifen. In letzter Konsequenz ist das aber die zwangsläufige Folge von fünf Jahren Verweigerungshaltung des FC Bayern“, sagt Ott im Gespräch mit dieser Redaktion. Der Club erschien unter anderem nicht zu einer Podiumsdiskussion mit Fans in München. Zu Gast waren auch zwei Gastarbeiter aus Katar. Ott hatte genug gesehen, er suchte Kontakt zu Präsident Herbert Hainer und schrieb einen Brief. „Er hat sogar geantwortet, im Nachhinein habe ich aber festgestellt, dass das weitestgehend eine Pressemitteilung war, die der Club eine Woche später veröffentlichte“, erzählt Ott. Eine weitere Kontaktaufnahme des Fans blieb unbeantwortet.

Angehender Jurist

„Ich bin mir nicht sicher, dass vom FC Bayern aus ein wirkliches Diskussionsinteresse besteht“, meint Ott. Karl-Heinz Rummenigge, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, erklärte jüngst nur, er sei kein „Pharisäer“ und „wir haben gutes Geld aus diesem Vertrag bekommen“. Für Ott musste das Thema auf die große Bühne. Die Rückmeldungen aus der Fan-Szene seien „überwältigend positiv“ gewesen – ein paar Hassmails mal ausgeklammert. Der angehende Jurist meint: „Ich habe schon das Gefühl, dass ich offene Türen einrenne.“ Noch hat er vom Verein aber nicht einmal eine Bestätigung erhalten, dass sein Antrag zugelassen ist. Der FCB verweigert bislang jede Auskunft. „Das ist sehr enttäuschend und ein absolut unsportlicher Umgang mit Kritik“, sagt Ott. Ob es in der Jahreshauptversammlung zu einem Beschluss reichen würde, bleibt abzuwarten. „Ich weiß nicht, ob die Rückmeldungen repräsentativ sind“, so Ott. „Es ist ja nicht abzustreiten, dass es Bayern-Fans gibt, die sagen: ‚Wirtschaftlicher Erfolg steht über allem.‘“

Ott hat sich jedenfalls Urlaub genommen. Er hofft, seinen Antrag vorstellen und begründen zu dürfen. „Wie in jedem Dorfverein sollte es eine offene Aussprache geben, bevor es zur Abstimmung kommt“, meint der 28-Jährige. Ott bräuchte eine einfache Mehrheit für seinen Antrag. Eine sofortige Beendigung des Vertrags mit Qatar Airways fordert er nicht, ein Auslaufenlassen im Jahr 2023 würde ihm reichen. Über seinen Antrag sagt Ott: „Es wäre mir lieber gewesen, wenn ich das nicht hätte machen müssen.“ Der FC Bayern ließ ihm keine Wahl. (Bild: Ott)