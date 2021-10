Eichners Ärger dauert an

Regensburg. Dass es nicht für einen Sieg reichte, wurmte Christian Eichner auch noch am Sonntag. „Es wird sich noch ein oder zwei Tage schlecht anfühlen. Es ist die Art und Weise, wie wir es aus der Hand gegeben haben“, sagte der Trainer des Karlsruher SC zum 2:2 beim SSV Jahn Regensburg. „Wenn man alles zusammennimmt, fühlt es sich vielleicht für manchen in Ordnung an. Man darf es mir aber nicht verübeln, dass ich so nicht fühle“, meinte der 38-Jährige.

Mit 2:0 hatte der badische Zweitligist am Samstag geführt, weil Marvin Wanitzek (14.) und Marco Thiede (51.) getroffen hatten. Knackpunkt war dann eine Entscheidung des Video-Schiedsrichters. KSC-Verteidiger Christoph Kobald bekam den Ball im Strafraum an die Hand. Der Video-Referee entschied auf Elfmeter. Andreas Albers (56.) verwandelte. Und kurz danach traf Gimber (58.) für Oberpfälzer. dpa