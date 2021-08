Eckarts Dreierpack zu viel für Phönix

Mannheim. Mit einem souveränen 5:1 (3:1)-Sieg beim MFC Phönix ist der SKV Sandhofen erfolgreich in die neue Saison der Fußball-Kreisklasse A II gestartet. Auffälligster Mann des Spiels war Sandhofens Pascal Eckart, der drei Treffer beisteuerte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Positiv erstmal ist es, dass wir drei Punkte geholt und fünf Tore geschossen haben. Mit dem Spiel insgesamt war ich nicht zufrieden“, bilanzierte Gästetrainer Christian Hofsäß. Die Führung der Sandhöfer erzielte Zlatko Mikic (10.). Die passende Antwort hatte Phönix 13 Minuten später parat, als Amer Nuhic nach einem Eckball zum 1:1 (23.) einköpfte. Nun kam die Zeit von Eckart. Mit einem Doppelpack (35./43.) brachte er seine Mannschaft mit einer 3:1-Führung in die Pause. „Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir eine schwache Chancenverwertung. Oft waren die Abstände zwischen meinen Spieler zu groß, so dass wir dem Gegner viel Raum gelassen haben. Das müssen wir im nächsten Spiel besser machen“, sagte Hofsäß.

Seit zwei Wochen hatte der SKV nicht mehr gespielt, die Spielpraxis fehlte gerade im Abschluss. Sandhofen kam besser aus der Kabine und baute in der 50. Minute die Führung durch Jakub Bednarski auf 4:1 aus. Den Schlusspunkt der Partie setzte mit seinem dritten Treffer Eckart (88.). „In der zweiten Halbzeit haben wir das schon besser gemacht. Wir möchten daran auch im nächsten Spiel anknüpfen“, meinte Hofsäß.

Da geht es für den SKV zum Topspiel gegen die SG Mannheim, die mit sechs Punkten nach zwei Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz steht. „Unser Ziel ist es ganz klar aufzusteigen. Es ist wichtig, gerade gegen so einen guten Gegner zielstrebig zu sein, die Chancen zu nutzen und vor dem Tor auch mit ganzem Willen da zu sein“, blickte Hofsäß voraus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Phönix-Trainer Sebastian Fischer hingegen fand die Niederlage in der Summe zu hoch. „Ein Tor hätte es meiner Meinung nach nicht geben dürfen, nachdem unser Torwart den Ball eigentlich schon in den Händen hielt“, sagte Fischer. Mit dem Auftritt und dem Kampfgeist seiner Mannschaft konnte er zufrieden sein. „Wir hatten eine stark dezimierte Mannschaft auf dem Platz. Zwei Spieler waren noch gesperrt, drei sind verletzt und wir brauchten die Unterstützung von Akteuren aus der zweiten Mannschaft, die davor schon im Einsatz waren“, erklärte Fischer.

Einsatz gefällt Fischer

Nach zwei Niederlagen aus zwei Spielen und 1:7 Toren steht Phönix auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Trotz des schwierigen Starts ist unser Ziel ganz klar vorne mitzuspielen und unter die ersten Vier zu kommen“, stellte Fischer klar.

Am kommenden Wochenende geht es für Phönix zum Tabellensechsten Hohensachsen. „Natürlich ist das Spiel gegen Sandhofen schwer zu bewerten, da wir einfach nicht aus dem vollen Kader schöpfen konnten. Was wir aber definitiv in die kommende Woche mitnehmen, ist unsere Kämpfermentalität, die wir auch gegen den SKV an den Tag gelegt haben“, betonte Fischer.