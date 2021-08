Echter Torjäger fürs große Ziel

Mannheim. Der FK Srbija Mannheim hat in der Coronapause einen Trainerwechsel vollzogen. Miroslav Savanovic ist nicht mehr da. Für ihn hat Michael Eisenhauer, der zuletzt die Reservemannschaft des FV Brühl in der A-Klasse trainierte, übernommen. „Das ist ein ganz frischer Trainerwechsel. Er soll es nun richten“, sagt Dragisa Denic, der 1. Vorsitzende des Vereins. Der FK Srbija schloss die abgebrochene Runde auf dem 13. Tabellenplatz ab. Damals hätte das zum Ligaverbleib gereicht. Und der Klassenerhalt ist für das Team, das auf der Sportanlage des ASV Feudenheim seine Heimbegegnungen austrägt, auch in der neuen Runde das Ziel. „Wir waren mit den Leistungen in der Corona-Spielzeit eigentlich ganz zufrieden. Das Team wurde von Spiel zu Spiel besser. Und nun peilen wir wieder eine Platzierung zwischen Rang acht und zwölf an. Wir wollen ins gesicherte Mittelfeld und mit dem Abstieg einfach nichts zu tun haben“, sagt Denic.

Neben dem Wechsel auf der Trainerposition hat es bei Srbija auch im Kader einige Veränderungen gegeben. Angreifer Luka Stanisic ist in die Kreisliga zu Rot-Weiß Rheinau abgewandert. Milos Pitulic ging zum Südwest-Club BSC Oppau. Sonst blieb der Stamm zusammen. Unter anderem wird auch Torjäger Anton Markovic, der in der vergangenen Runde acht Treffer erzielte, weiter für Srbija stürmen.

Will wieder jubeln: Srbija-Torjäger Anton Markovic. © nix

Das Team von Neu-Coach Eisenhauer hat zudem einige Zugänge. Vom VfR Mannheim II kam Angreifer Alieu Jobareth nach Feudenheim. Ebenfalls von den Rasenspielern schloss sich Goran Ratkovic dem FK an. Von der DJK Feudenheim wechselte Marko Markovic an die Lauffener Straße und Alexander Sorda kam vom Kreisligisten Rot-Weiß Rheinau.

In der Vorbereitung hatte der FK Srbija – wie alle Jahre wieder – das Problem der vielen Urlauber. In den Testspielen hagelte es zwei klare Niederlagen gegen den hessischen Gruppenligisten Eintracht Bürstadt (0:5) und den Kreisligisten TSV Amictia Viernheim (1:7). „Mittlerweile sind aber alle Spieler aus dem Urlaub wieder zurück. Jetzt geht es richtig los“, erklärt Denic, der gespannt ist, wie sich seine Mannschaft zu Saisonbeginn so schlägt.

Am Sonntag, 15 Uhr, bestreitet Srbija das erste Spiel bei der TSG Lützelsachsen. Die Favoriten auf die Aufstiegsplätze sind für ihn der FC Türkspor Mannheim, der FC Bammental und auch den ASC Neuenheim.