Dursun glänzt mit Viererpack

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 hat seinen beeindruckenden Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und in der Tabelle weiter Boden gut gemacht. Gegen den 1. FC Heidenheim gelang den Südhessen am Sonntag im letzten Heimspiel der Saison ein 5:1 (2:1)-Erfolg. Mann des Tages war Torjäger Serdar Dursun mit einem Viererpack (40./54./59./83. Minute). Den fünften Treffer steuerte Nicolai Rapp (18.) bei. Oliver Hüsing (12.) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht. Damit haben die Lilien aus den letzten sechs Spielen 16 Punkte geholt und sich auf Rang acht verbessert. Am letzten Spieltag reisen Darmstädter am nächsten Sonntag zu Aufstiegsanwärter Holstein Kiel. dpa

