Duell um die Hierarchie in der Hauptstadt

Berlin. Natürlich geht es um viel mehr, als nur um das reine Weiterkommen im DFB-Pokal. Wenn Hertha BSC an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) im Achtelfinale den 1. FC Union empfängt, stehen im Olympiastadion auch die Rolle der Nummer eins in Berlin und ganz viel Prestige auf dem Spiel. „Ein Derby ist da, um es zu gewinnen“, sagte Herthas Trainer Tayfun Korkut vor dem nächsten Kapitel der besonderen Stadtmeisterschaft, die in dieser Saison klar entschieden scheint.

Während der 1. FC Union in der Bundesliga als Fünfter beste Chancen auf den Europapokal hat, kämpft die Hertha als 13. erneut gegen den Abstieg. Neun Punkte trennen beide Clubs, im November siegten die Eisernen in der Alten Försterei mit 2:0 gegen die Blau-Weißen. „Die Bundesliga-Tabelle spielt bei diesem Spiel keine Rolle“, sagte Herthas Sportgeschäftsführer Fredi Bobic und forderte: „Man muss es mit vollem Herzen angehen.“

Hertha will die neue Fußball-Hierarchie in der Hauptstadt noch nicht anerkennen. „Ich finde, Union macht das sehr, sehr gut die letzten Jahre. Das ist ein Fakt, das sieht man ja auch. Trotz alledem, wenn man sich die Geschichte anschaut, die Hertha sieht, dann weißt du auch, wer die Nummer eins in der Stadt ist“, sagte Korkut.

Der Trend der vergangenen Jahre spricht eine andere Sprache. Der ehemalige DDR-Oberligist Union entwickelt sich nicht erst seit dem Bundesliga-Aufstieg 2019 äußerst positiv, während Hertha trotz der Investoren-Millionen von Lars Windhorst weiter kaum sichtbare Fortschritte macht und den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird.

„Die Tabelle hat keinen Einfluss auf das Pokalspiel“, sagte Unions Trainer Urs Fischer am Dienstag. Dass die Köpenicker in den vergangenen Monaten deutlich erfolgreicher gewesen seien, sei nebensächlich, sagte Stürmer Andreas Voglsammer. „Das ist ein Pokalspiel, da sind die Karten ganz anders gemischt, das wird enorm schwierig“, fügte er hinzu und spielte die Bedeutung der Begegnung herunter: „Es geht ums Weiterkommen und um das würde es auch gegen jeden anderen Gegner gehen.“ dpa