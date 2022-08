Duell der Trainer-Routiniers

Lampertheim. Wenn sich am Sonntag (15.30 Uhr) im Lampertheimer Sportzentrum Ost der TV Lampertheim und der VfL Birkenau in der Kreisoberliga Bergstraße gegenüberstehen, dann ist das auch das Duell zweier erfahrener Trainerkollegen. „Karl-Heinz und ich kennen uns schon sehr lange“, freut sich VfL-Trainer Ludwig Brenner auf das Wiedersehen mit TVL-Coach Karl-Heinz Göbel, der nach zweijähriger Schaffenspause bei den Spargelstädtern anfing.

„Für mich war es wichtig, dass Karl-Heinz beim TV Lampertheim übernommen hat. Ich bin selbst Trainer bei der U 16 von Wormatia Worms und da will man auch selbst ein gutes Training als Spieler haben“, berichtet David Damm, der vor der Saison vom SV Guntersblum zurück zu seinem Heimatverein nach Lampertheim gewechselt ist. Zusammen mit TVL-Kapitän Mathis Frerking unterstützt der 22-Jährige aus Lampertheim seinen neuen Cheftrainer quasi als Co-Trainer im Athletikbereich.

Es wird auch mal laut

„Auf dem Platz gehen die Anweisungen meist an uns, auch wenn es mal lauter wird. Als Jugendtrainer muss ich das in Worms auch machen“, kann Damm damit sehr gut umgehen.

„Der VfL Birkenau wird am Sonntag mit viel Selbstvertrauen zu uns kommen und für uns gilt es, über 90 Minuten ein konstantes Spiel zu zeigen, wenn wir die Punkte bei uns behalten wollen“, blickt der 22-Jährige dem Spiel gegen den Spitzenreiter entgegen.

„Auf die Tabelle schaue ich in dieser Phase noch gar nicht“, sagt Brenner: „Trotzdem ist ein guter Saisonstart natürlich hilfreich und wir wollen am Sonntag unsere Erfolgsserie gerne fortsetzen. Die Tagesform wird entscheidend sein“, erwartet Brenner im Sportzentrum Ost ein enges Duell.

Viel erlebt

„In den ersten drei Ligaspielen haben wir schon alles erlebt. Zum Auftakt eine heftige 0:5-Pleite in Groß-Rohrheim, dann ein toller 3:1-Heimsieg gegen die SG Odin Wald-Michelbach und letztes Wochenende beim FV Biblis drehen wir einen 0:2-Rückstand in ein 3:2 und gehen am Ende schon etwas ärgerlich mit einem 3:3-Unentschieden vom Platz“, findet Damm, dass die Rot-Weißen in nur drei Spielen schon einiges an Erfahrungen sammeln konnten, aus denen es nun die richtigen Schlüsse zu ziehen gilt.

Da der VfL Birkenau erst am 11. August mit dem 3:1-Heimsieg gegen die KSG Mitlechtern gestartet ist und danach bei der SG Azzurri/Olympia Lampertheim mit 5:1 gewann, stellte das Heimspiel am Mittwochabend gegen Eintracht Wald-Michelbach II für das Brenner-Team schon die zweite englische Woche in der Liga dar.

„In der ersten Halbzeit haben wir so gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten und hätten auch mit einer höheren Führung als 3:0 in die Halbzeitpause gehen können, aber in den zweiten 45 Minuten ist es uns nicht gelungen, daran anzuknüpfen“, ist die Konstanz auch für Brenner ein großes Thema.

Einige Ausfälle

Er kann neben einigen Urlaubern aktuell auch weiterhin nicht mit Marco Zink (Reha nach Kreuzbandriss) und Florian Kneißl (Hausbau) planen.

Auch bei den Hausherren muss Jonas Neher nach seinem Kreuzbandriss erst wieder fit werden und auch Noah Keller steht den Turnern momentan noch nicht zur Verfügung. „Bartu Aldirmazoglu ist diese Woche erstmals wieder ins Training eingestiegen“, weiß Damm, dass ein Einsatz auch für ihn am Sonntag nur schwer infrage kommen wird.