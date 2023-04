Dreimal Pokal im Free-TV

Freiburg. Vor dem Doppelpack gegen Bayern München musste Christian Streich das 1:1 (0:0) des SC Freiburg gegen Hertha BSC erst einmal verdauen. Auf die Frage am Samstag, wann er sich denn auf das DFB-Pokal-Viertelfinale beim deutschen Rekordmeister freuen werde, antwortete der Trainer: „Morgen früh um 7, wenn ich aufstehe – heute Abend nicht mehr.“

Die Freiburger treten am Dienstag (20.45 Uhr/live in der ARD) in München an. Eröffnet wird das Viertelfinale aber in Frankfurt, wenn sich ab 18 Uhr (live im ZDF) die Eintracht und Union Berlin gegenüberstehen. Am Mittwoch (18 Uhr) fordert Zweitligist 1. FC Nürnberg zunächst den kriselnden VfB Stuttgart heraus, bevor sich am späteren Abend (20.45 Uhr/live im ZDF) zeigen wird, wie Borussia Dortmund bei RB Leipzig die 2:4-Niederlage im Bundesliga-Gipfel verkraftet hat. red