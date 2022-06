DJK/Fortuna im Pech

Leutershausen. Der SV Laudenbach spielt auch in der nächsten Saison in der Fußball-Kreisklasse A, während die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen in die B-Klasse absteigt. Die Bergsträßer gewannen auf neutralem Platz in Leutershausen das umkämpfte Relegationsduell der beiden Tabellen-14. knapp mit 1:0 (1:0).

„Wir sind maßlos enttäuscht, denn wir hatten jeden Menge Torchancen, aber – das war das Problem der ganzen Rückrunde – nichts daraus gemacht“, analysierte DJK/Fortuna-Trainer Maik Meissner. „Durch einen eigenen Fehler im Spielaufbau haben wir das Gegentor erst ermöglicht, danach hatten wir richtig viel Pech im Abschluss.“

Kurz vor dem Seitenwechsel war Laudenbach durch Dominik Lüger in Führung gegangen (45.). Zuvor hatten beide Mannschaften ihre Möglichkeiten nicht genutzt. Die zweite Hälfte begann hitzig, zwischen der 53. und der 56. Minute kassierte Laudenbach drei Gelbe Karten. Danach waren beide Keeper gefordert. In der Schlussphase griff Edingen-Neckarhausen noch einmal an – aber vergeblich. sd

