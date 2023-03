DJK will Serie fortsetzen

Heddesheim. Mit einer vorgezogenen Partie wird der 24. Spieltag der Fußball-Kreisklasse A 2 eingeläutet. Am Donnerstag (19 Uhr) tritt die DJK Feudenheim beim FV Fortuna Heddesheim II an. Mit drei Remis und einem Sieg sind die Feudenheimer, die in der Rückrunde von Dirk Ritschel betreut werden, nach der Winterpause noch ungeschlagen. Sie wollen diese Serie fortsetzen.

„Die Mannschaft zieht voll mit. Die Trainingsbeteiligung ist durchgehend bei 18 bis 20 Mann. Nach dem Unentschieden gegen Käfertal fahren wir mit breiter Brust nach Heddesheim“, betont Ritschel.

Obwohl der Zug in Richtung Kreisliga bei zehn Punkten Rückstand auf Rang zwei vermutlich schon abgefahren sein dürfte, hält der Tabellensechste nichts davon, die Runde ausklingen zu lassen. „Ich erwarte ein spannendes und ausgeglichenes Spiel mit vielen Torszenen und habe volles Vertrauen in meine Mannschaft, dass wir ungeschlagen bleiben“, sagt Ritschel. wy