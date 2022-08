Die SG Mannheim und die DJK Feudenheim bestätigen auch in dieser Spielzeit in der Fußball-Kreisklasse A2 ihr Abschneiden des Vorjahres. Feudenheim bringt zwei Siege und ein Torverhältnis von 10:1 mit. „Die Jungs ziehen mit und machen alles, was verlangt wird“, zeigt sich Trainer Giuseppe Giordano rundum zufrieden.

Seit dieser Saison verfolgen die Verantwortlichen eine erweiterte

...