DJK kann SG distanzieren

Mannheim. In der Fußball-Kreisklasse A2 spitzt sich das Rennen um Rang zwei, der zum Aufstiegsspiel berechtigt, immer mehr zu. Die DJK Feudenheim könnte in ihrer Partie gegen die SG Mannheim bei einem Sieg nicht nur den begehrten Tabellenplatz hinter dem designierten Meister SKV Sandhofen halten, sondern das kroatische Team fast aus dem Aufstiegsrennen kegeln.

„Klar ist, dass am Sonntag noch nichts entschieden wird. Um die Vizemeisterschaft geht es bis zum letzten Spieltag. Wenn wir gewinnen, wäre die SG aber wohl draußen“, sagt Anthony Hannemann, Torhüter und Co-Trainer bei den Feudenheimern. Bei dann acht Zählern Rückstand und einem Spiel Vorsprung wären die Chancen der SG nur noch rein rechnerischer Natur.

Bemerkenswert ist die Konstanz der DJK, die in der Rückrunde erst einmal verloren hat – auch vor dem Hintergrund, dass das Team seit Wochen personell aus dem letzten Loch pfeift. Auch beim 3:1 beim MFC Phönix Mannheim am vergangenen Wochenende mussten Spieler aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend in die Bresche springen.

Hannemann, selbst Trainer der vereinseigenen U19, dosiert die Belastung seines Teams so, dass A-Jugendliche nach einem Einsatz am Samstag auch sonntags für die A-Klassen-Mannschaft zur Verfügung stehen. Krankheiten, Langzeitverletzungen und auch private Verpflichtungen haben den Spieltagskader in den letzten Wochen extrem beeinträchtigt.

„Wir hoffen, dass wir es in die Relegation schaffen und dort dann endlich mit einer vollen Bank antreten können“, setzt Hannemann auf die Rückkehrer. wy