DJK Fortuna vor „Endspiel“ selbstbewusst

Edingen-Neckarhausen. Die Sensation lag in der Luft. Mit einem Erfolg beim Spitzenreiter FV 1918 Brühl II hätte die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen ihren Kopf noch einmal komplett aus der Schlinge ziehen und den FC Badenia Hirschacker einfangen können. Bis zur 83. Minute hielt die Elf von Trainer Maik Meissner beim haushohen Favoriten tatsächlich das 1:1, ehe die Gastgeber doch noch den Siegtreffer und die Meisterschaft bejubelten.

Meissner war vom Auftreten seines Teams aber keineswegs überrascht: „Die Mannschaft hat einfach das abgerufen, was sie in den letzten Wochen schon gezeigt hat. Wir hatten sogar noch Pech mit zwei Pfostentreffern, und am Ende war es unglücklich.“ Konsequenz ist, dass sich die DJK Fortuna den Klassenerhalt in der A-Klasse in einem Entscheidungsspiel gegen den SV Laudenbach sichern muss (Sonntag, 17 Uhr, in Leutershausen).

Laudenbach taumelt

„Wir gehen mit Euphorie und Selbstvertrauen ins Spiel“, sagt Meissner über die Auswirkungen des Brühl-Spiels, während die Bergsträßer einen 1:6-Dämpfer aus der letzten Partie beim MFC Phönix Mannheim mitnehmen. Von einem psychologischen Vorteil will Meissner dennoch nichts wissen. „So ein Spiel ist sehr abhängig von der Tagesform. Ich sehe uns als Favorit, dem wollen wir auch gerecht werden“, unterstreicht der DJK-Coach. „Klar ist aber: Je nach Spielverlauf kann es auch in die eine oder andere Richtung gehen.“

Informationen über den Gegner hat Meissner bereits über andere Trainerkollegen eingeholt. „Wir ziehen daraus unsere Rückschlüsse, aber im Endeffekt schauen wir nach uns und nicht nach dem Gegner“, hat Meissner festgelegt. Positiv ist: Für das Spiel gegen Laudenbach hat er alle Mann an Bord, auch Mohammed Cham, der erst vor kurzem nach einem beruflichen Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen wieder zum Team gestoßen ist und mit zwei Toren in zwei Spielen auf sich aufmerksam gemacht hat. „Er ist eine klare Verstärkung und einer, der auch den Unterschied machen kann“, erklärt Meissner und hofft auf diesen Effekt gegen Laudenbach.