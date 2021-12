Die wahren Schwergewichte der Bundesliga

Die kulinarischen Versuchungen in Form von Lebkuchen, Christstollen, Plätzchen, Glühwein und Punsch setzen dem eigenen Bodymaß-Index schon vor dem Fest gewaltig zu. Auch ohne Weihnachtsmärkte. Mit dem Start in die Feiertage wird es nicht besser, wenn sich zusätzlich noch die Kalorien von Fondue, Raclette und Gänsebraten auf die Hüften schlagen. Dass sich nicht einmal Profifußballer unbekümmert solchen Verlockungen hingeben sollten, hat nun eine Erhebung der Informationsplattform Wettfreunde unter 520 Spielern der 1. Bundesliga ans Tageslicht gebracht.

Bevor wir zu der aufschlussreichen Auswertung kommen, sollte an dieser Stelle noch kurz erklärt werden, dass mit dem Bodymaß-Index (BMI) ziemlich unbarmherzig das Idealgewicht errechnet wird. Die einfache Formel: Körpergewicht geteilt durch die Körpergröße zum Quadrat. Sollte sich dabei ein Wert zwischen 18,5 und 24,9 ergeben, sind Fondue, Raclette und Gänsebraten freigegeben. Wie bei den Fußballern von Eintracht Frankfurt, die den wenigsten Ballast in der Bundesliga mit sich herumschleppen. Der BMI der gesamten Mannschaft liegt bei schmalen und deutlich unterdurchschnittlichen 22,63.

Da hat das Schwergewicht des Oberhauses einiges mehr aufzubieten: Es ist tatsächlich Borussia Dortmund, das mit einem durchschnittlichen Bodymaß-Index von 23,73 die gesamte Bundesliga-Konkurrenz hinter sich lässt. Mit Marin Pongracic, Manuel Akanji, Mats Hummels, Nico Schulz und Felix Passlack haben die Schwarz-Gelben sogar fünf (!) Profis in ihren Reihen, die den Optimalwert (siehe oben) deutlich überbieten und der Borussia in dieser Wertung mal den Spitzenplatz sichern. Vor dem VfL Bochum (23,59) und dem FC Bayern München (23,45).

Bei Letzterem dürfte Abwehr-Bollwerk Niklas Süle mit seinem persönlichen BMI von 26,04 die Waagschale so stark gesenkt haben, dass selbst Asket Robert Lewandowski das Gesamtergebnis nicht nachhaltig nach unten korrigieren konnte. Allerdings ist Süle bei weitem nicht der Bundesliga-Spieler mit dem höchsten BMI. Diese Ehre obliegt dem vom FCB an Fürth ausgeliehenen Adrian Fein. Mit einem Bodymaß von 27,74 ist der defensive Mittelfeldspieler laut Wettfreunde-Analyse das alles überragende Schwergewicht der Liga – und dürfte sich in der Winterpause schon ernsthaft überlegen, ob Gänsebraten oder Raclette wirklich auf den Speiseplan dürfen.

