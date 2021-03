Mannheim. Die englische Premier League gilt als die stärkste Fußball-Liga der Welt. Sie wird von deutschen Ikonen wie Jürgen Klopp und polarisierenden Persönlichkeiten wie José Mourinho geprägt. Wir schauen auf die Entwicklungen der vergangenen Tage.

FC Liverpool

AdUnit urban-intext1

Jamie Carragher hat mit dem FC Liverpool alles erlebt. Okay, doch nicht. Eine Meisterschaft fehlt. Mit 508 Spielen für die „Reds“ ist er trotzdem eine Legende. Und insofern hat das, was er über seinen gerade kriselnden Herzensverein sagt, auch ein Gewicht. „In der letzten Saison hat Liverpool oft späte Tore geschossen, auch im Jahr davor war das so. Dieser Mann (Trainer Jürgen Klopp: Anm. der Redaktion) hat seine Mannschaft zu Recht ,Mentalitätsmonster’ genannt. Aber jetzt sind sie wie ,Mentalitätszwerge’“, kritisierte Carragher den schwächelnden Meister, der sechs seiner vergangenen sieben Spiele verlor. Zuletzt an der heimischen Anfield Road mit 0:1 gegen Fulham.

Ex-Profi Roy Keane, zwölf Jahre für den Liverpooler Erzrivalen Manchester United aktiv, vermutet interne Querelen beim LFC: „Ich sehe Spieler, die ausgewechselt werden, nicht glücklich sind, ihren Kopf schütteln, auf der Tribüne sitzen und keine gute Körpersprache haben. Wir haben es bei Mo Salah gesehen, wir haben es bei Sadio Mané gesehen und bei James Milner.“

Trainer Klopp sehnt indes das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Leipzig herbei: „Gott sei Dank spielen wir schon wieder.“ Das erste Duell gewannen die „Reds“ 2:0.

Manchester City

AdUnit urban-intext2

21 Siege in Serie – und jetzt das. Ausgerechnet im Derby gegen den ungeliebten Stadtrivalen Manchester United endete für Manchester City mit einer 0:2-Niederlage der wochenlange Triumphzug. Mit elf Punkten Vorsprung steht die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola trotzdem noch unangefochten an der Tabellenspitze. Doch der traditionell vom Ehrgeiz getriebene Katalane will sich zehn Spieltage vor Saisonende nicht zu sicher fühlen und hält den Druck hoch. Sechs oder sieben Siege brauche seine Mannschaft für den Titelgewinn, rechnete der 50-Jährige vor, der aber eigentlich – wie immer – in ganz anderen Dimensionen denkt: „Wir müssen alle Spiele gewinnen.“

Tottenham Hotspur

Exzentriker Jose Mourinho stand schon vor der Entlassung bei den Spurs – und der Leipziger Trainer Julian Nagelsmann wurde als sein Nachfolger gehandelt. Es folgten drei Premier-League Siege in Serie – schon debattiert keiner mehr über „The Special One“. Und das liegt auch an einem schon Abgeschriebenen: Gareth Bale, von 2007 bis 2013 bei den Nord-Londonern zu einem Star gereift, bei Real Madrid aufs Abstellgleis geraten und nun von den Spaniern ausgeliehen, erzielte vier Treffer bei den Erfolgen über Burnley (4:0), Fulham (1:0) und Crystal Palace (4:1). „Das Team braucht sein Talent“, lobte Mourinho zuletzt: „Wenn er in guter Verfassung ist, kann er große Dinge leisten.“

AdUnit urban-intext3

Zuvor hatte Bale, der mit großen Erwartungen an die White Hart Lane zurückgekehrt war, nur dreimal in der Startelf gestanden. Zuletzt hatte Mourinho im vereinseigenen Spurs-TV sogar noch eine Klartext-Ansage in Richtung des walisischen Stars gemacht. Seine simple Frage: „Willst du hierbleiben oder zurück zu Real Madrid gehen und keinen Fußball spielen?“ Die Worte kamen offenbar an.