Die Lehren für die Bundesliga aus der Bayern-Niederlage

Am Mittwochabend gab es Anschauungsunterricht. Und zwar für die ganze Fußball-Bundesliga: Der FC Villarreal machte in der Champions League nämlich recht eindrucksvoll deutlich, wie der deutsche Serienmeister arg in Bedrängnis zu bringen ist. Die Spanier spielten mutig und offensiv, agierten aktiv und nicht abwartend, mit einem klaren Plan und einer guten Struktur. Und sie wussten nicht nur um die bayerische Schwachstelle in der Abwehr, sondern attackierten diese auch. In der Bundesliga traut sich das leider in dieser Konsequenz kaum eine Mannschaft.

Nun kann man Villarreal als Viertelfinal-Teilnehmer der Königsklasse logischerweise nicht mit dem FC Augsburg, dem VfB Stuttgart oder Arminia Bielefeld vergleichen, zumal die Spanier im vergangenen Jahr schon die Europa League gewannen und im Team auch ein paar exzellente Einzelkönner stehen. Man denke da nur an den brandgefährlichen Sturm-Routinier Gerard Moreno, den vom FC Liverpool umworbenen Linksaußen Arnaut Danjuma und das Abwehr-Schlachtross Pau Torres. Aber der Gesamtkader-Marktwert von 382 Millionen Euro liegt dann doch noch teils deutlich hinter Bayer Leverkusen (434), RB Leipzig (465) und Borussia Dortmund (560). Nur deckte keiner aus diesem fast schon tragischen Trio in der jüngeren Vergangenheit die Bayern-Schwächen in der Defensive und somit auch in der Transferpolitik so schonungslos auf wie Villarreal.

Wackelige Defensive

Knapp 120 Millionen Euro investierte der deutsche Rekordmeister in die Verteidiger Lucas Hernández und Dayot Upamecano. Beim jetzigen Madrilenen David Alaba und beim künftigen Dortmunder Niklas Süle fehlte es hingegen am absoluten Willen und auch am Geld, um sie zum Bleiben zu bewegen.

Die Stabilisierung der Defensive wird deshalb perspektivisch ein Auftrag für Sportvorstand Hasan Salihamidzic und kurzfristig eine Hauptaufgabe für Julian Nagelsmann sein. Der Bayern-Trainer ist zweifelsohne ein Freund des riskanten Offensiv-Fußballs, hat entsprechend aber seinen Anteil an der Wackel-Abwehr. Hin und wieder wirken seine Profis wie spielende Kinder, die vor lauter Enthusiasmus im Sandkasten vergessen, dass es auch noch so etwas wie Hausaufgaben gibt. Mit fast verheerenden Folgen. Denn viel fehlte am Mittwoch nicht und das „gelbes U-Boot“ aus Villarreal hätte die Münchner versenkt. Dies sollte den Bayern eine Mahnung – und ein Signal an den Rest der Bundesliga sein.