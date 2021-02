Wolfsburg/Berlin. Pal Dardai doch bloß auf sein Bauchgefühl gehört. Das schmerzhafte Aus für Sami Khedira (Bild) ahnte der weiter glücklose Hertha-Trainer beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg schon in der Halbzeitpause voraus. Der Ex-Weltmeister wollte sich aber nicht auswechseln lassen. „Ich kenne meine Spieler besser als die sich selber“, ärgerte sich Dardai.

Am Sonntag blieb neben den immer akuter werdenden Abstiegssorgen dann nur das bange Warten auf die Diagnose für den noch recht wirkungslosen Leitspieler. „Leider hat er jetzt eine Verletzung. Wenn das ein kleiner Faserriss ist, ist es nicht schön. Weil Wade und Faserriss - das dauert“, sagte Dardai. Kurz darauf kam aus der medizinischen Abteilung der Berliner eine vorsichtig optimistische Prognose. Khedira wird wie die ebenfalls in Wolfsburg verletzten Matheus Cunha und Nemanja Radonjic demnach vorerst nur das nächste Spiel gegen den FC Augsburg verpassen. Ausgerechnet im von Dardai zum „Muss-Spiel“ ausgerufenen Duell in der Fußball-Bundesliga am kommenden Samstag wird der zum großen Hoffnungsträger auserkorene, bislang im blau-weißen Trikot aber noch sieglose Khedira jedoch auf jeden Fall fehlen.

Das war schon klar, nachdem der 33-Jährige in Wolfsburg mit bandagiertem Unterschenkel vom Feld gehumpelt war. Auch bei den angeschlagenen Matheus Cunha (Oberschenkel) und Radonjic (Adduktoren) standen in Berlin am Sonntag noch weitere Untersuchungen an. Auch hier hieß es: Kein Mitwirken gegen Augsburg. dpa (Bild: dpa)