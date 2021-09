Bürstadt. Zweifelsohne ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust hatte Fußball-Kreisoberligist VfR Bürstadt mit der Begegnung bei der ambitionierten SG Odin Wald-Michelbach. Mit einer Bürstädter Niederlage war zwar zu rechnen gewesen, doch viele VfR-Anhänger trauten ihren Augen nicht, als sie von der 2:10-Klatsche ihres Vereins erfuhren. Der Südhessen-Morgen wollte von VfR-Trainer Daniel Böck wissen, wie es dazu kam und ob weiterhin mit solch schwachen Ergebnissen seiner Mannschaft zu rechnen ist.

Herr Böck, was war los beim 2:10 in Wald-Michelbach?

Daniel Böck brauchte ein paar Tage um die Niederlage zu verdauen, © Berno Nix

Daniel Böck: Das war ein rabenschwarzer Tag für uns. Mir war klar, dass wir die Ausfälle von Serdar Özbek, Michael Reichardt, Dioelent Himaj und auch von mir nicht würden kompensieren können. Eine solch herbe Schlappe, macht mich allerdings sprachlos. Dabei habe ich von vornherein gewusst, wie Wald-Michelbach spielt und es meiner Mannschaft an der Tafel immer wieder erklärt. Da keine Rückfragen kamen, dachte ich, jeder hätte alles verstanden. Doch die Jungs hätten besser mal nachgefragt.

Haben Sie ihrer Mannschaft schon am Sonntag ihren Unmut über die Auswärtsklatsche mitgeteilt oder erfolgte die große Aufarbeitung erst im Dienstagstraining?

Böck: Nach dem Spiel machen wir immer einen Kreis und da hätte ich mich nicht authentisch verhalten, wenn ich meiner Mannschaft nicht schon in Wald-Michelbach den Marsch geblasen hätte. Natürlich erfolgte eine ausführlichere Analyse erst im Dienstagtraining. Das ist auch gut so, denn da war die erste negative Emotion verflogen und wir konnten uns mit Ruhe noch einmal mit der Sache auseinandersetzen.

Was haben Sie ihrer Mannschaft am Dienstag gesagt?

Böck: Dass sie in dieser Verfassung nichts in der Kreisoberliga verloren hat und wir absteigen werden, wenn wir so weiterspielen. Wer in dieser Klasse Spiele gewinnen will, muss eine ganz andere Einstellung an den Tag legen. Glücklicherweise haben wir uns in vielen der vergangenen Saisonspiele nicht wie ein Absteiger präsentiert. Die Mannschaft kann es besser, was sie beim 3:2-Heimsieg über Mitlechtern und dem sehr achtbaren 2:2 bei der TSV Auerbach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Aber zehn Gegentreffer könnten ja Anlass geben, den Torwart in Frage zu stellen?

Böck: Jannik Roos und Maxi Kölsch streiten darüber, wer die Nummer eins zwischen den Pfosten ist. Das haben wir vor der Saison offen kommuniziert. Ich werde Janniks Wertigkeit nicht an der Tatsache festmachen, dass er in einer solchen Begegnung, in der auch seine Mitspieler oft sehr schlecht aussahen, zehnmal hinter sich greifen musste.

Der kommende Gegner SV Unter-Flockenbach II hat sich nach schwachem Saisonstart in der Tabelle gut nach vorne gearbeitet. Kommt ihnen solch eine Mannschaft am Sonntag recht oder würden sie nach dem Wald-Michelbach-Debakel gerne auf einen schwächeren Gegner treffen?

Böck: Ob starker oder schwacher Gegner – die Mannschaft muss in jedem Fall eine Reaktion zeigen. Dabei wird es uns sicherlich zugutekommen, dass sich die personelle Situation langsam aber sicher entspannt.

Hand aufs Herz, haben Sie sich den Anfang ihrer Trainerkarriere leichter vorgestellt?

Böck: Ich habe schon ein paar Tage gebraucht bis ich die 2:10-Niederlage verdaut habe. Aber mir war klar, dass solche Rückschläge immer kommen werden. Irgendwann geht es auch wieder in die andere Richtung. Da werde ich stolz darauf sein, dass ich Trainer des VfR Bürstadt bin. hias