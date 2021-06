Didier Deschamps - Motivator und Mahner

Mit seinem Star-Ensemble ist Deutschlands Gruppengegner Frankreich der große EM-Favorit. Der Baumeister des Erfolgs ist aber der Trainer: Didier Deschamps.

Einen ganz besonderen Eintrag in den Geschichtsbüchern des Fußballs hat Didier Deschamps schon sicher. Am 11. Juli könnte er daraus einen einmaligen machen. Seit dem WM-Titel 2018 in Russland ist der 52-Jährige neben Franz Beckenbauer

...