Frankfurt/München. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hofft auch nach den Geisterspiel-Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf EM-Spiele in München. Er könne das nur so interpretieren, dass Ceferin „natürlich noch mal ein klares Zeichen setzen will auch gegenüber gewissen Ländern oder Regierungen, da aktiv zu werden“, sagte Bierhoff am Donnerstag während eines Mediengesprächs. „Wir können das nur so aufnehmen, im ersten Schritt wollen wir spielen.“

Ceferin hatte in kroatischen Medien EM-Spiele ohne Zuschauer für das Turnier in diesem Sommer (11. Juni bis 11. Juli) ausgeschlossen. Die Europäische Fußball-Union teilte daraufhin am Mittwoch mit, dass Gastgeberstädte, in denen coronabedingt nur Geisterspiele möglich sind, nicht automatisch ausgeschlossen würden. Es müsse aber abgewogen werden, ob die Verlegung der Partien an einen anderen Ort nicht sinnvoller wäre.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) stellte daraufhin klar, dass angesichts der Entwicklungen in der Pandemie mittel- und langfristige Prognosen unmöglich seien. Es sei klar, „dass Veranstaltungen dieser Art mit Zuschauern nach den aktuellen Vorschriften nicht erlaubt sind“, sagte Reiter und ergänzte bei bild.de: „Ich würde mir gerade in diesen Zeiten wünschen, dass die Verantwortlichen der UEFA hier den direkten Austausch mit den Gastgeber-Städten suchen, um gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten.“ Nachdem die UEFA im vorigen Jahr die EM abgesagt hatte und um ein Jahr verschob, ist sie aktuell fest entschlossen, das Turnier durchzudrücken. Zuletzt hatte es Zweifel gegeben, ob etwa in Bilbao, Dublin und Glasgow überhaupt gespielt werden kann. Generell wird kritisch gesehen, dass im Sommer 24 Nationalteams kreuz und quer über den Kontinent zu ihren Spielen reisen sollen.

„Natürlich haben wir alle unsere Planungen auf München ausgerichtet“, sagte Bierhoff (52), der aber auch äußerte, dass von Nürnberg „überall“ hingeflogen werden könne. „Das ist jetzt nicht die Thematik. Ich wünsche mir schon, dass wir auch Spiele in Deutschland haben.“

In München sollen die drei Gruppenspiele der Nationalmannschaft gegen Frankreich, Portugal und Ungarn sowie ein Viertelfinale stattfinden. „Es ist ohne Zweifel so, dass wir uns alle wieder Fans in den Stadien wünschen“, sagte Bierhoff. „Eigentlich möchte man sich eine Europameisterschaft nur mit Fans vorstellen.“ Er sei gespannt, wie sich die Debatte entwickelt. „Man ist trotzdem guter Dinge, dass in der Zeit (bis zum Sommer) gewisse Maßnahmen ergriffen werden.“ Zum DFB-Standort während der EM in Herzogenaurach gebe es „keinen Plan B“. dpa