In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden kann der VfR Mannheim am Dienstag auf den zweiten Tabellenrang vorrücken. Möglich macht das die überraschende 1:3-Heimniederlage des SV Spielberg am Montag gegen den FV Fortuna Kirchfeld. Die Rasenspieler empfangen um 19.30 Uhr im Rhein-Neckar-Stadion Schlusslicht SpVgg Durlach-Aue. Am Montag kam der SV Waldhof II zu einem Auswärtspunkt. Fortuna Heddesheim

