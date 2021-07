Derby am zweiten Spieltag

Ried. Während die Anhänger der Ried-Vereine, die auf Kreisebene unterwegs sind, sich noch ein paar Tage gedulden müssen, ist der Spielplan für die Gruppenliga Darmstadt schon auf fussball.de einzusehen. Dabei fällt vor allem der zweite Spieltag ins Auge: Am Sonntag, 22. August (Anpfiff 15.30 Uhr), empfängt die FSG Riedrode die DJK Eintracht Bürstadt zum Lokalderby in der siebthöchsten Spielklasse. Zum Saisonstart am 15. August erwartet die Eintracht den FV Mümling-Grumbach, während die FSG beim TSV Höchst zu Gast ist.

Am dritten Spieltag (29. August) stehen FSG und Eintracht weitere Top-Partien bevor. Während die Bürstädter bei Aufstiegsfavorit SG Langstadt/Babenhausen gastieren, trifft Riedrode zu Hause auf Sportfreunde Heppenheim. Danach steht die erste Englische Woche an: Am Mittwoch, 1. September (19.30 Uhr), bekommt es die FSG mit Mümling-Grumbach zu tun, die Eintracht reist einen Tag später (19.30 Uhr) zum FC Fürth. Mit den Rückpartien zu diesem Spieltag soll es am 5. Dezember in die Winterpause gehen. Dann hätten alle 18 Gruppenligisten 19 Spiele absolviert. Der Restrundenauftakt ist für den 6. März vorgesehen, der letzte Spieltag für den 12. Juni. Nur der Gruppenliga-Meister steigt auf. Der Zweite hat das Nachsehen, Relegationsspiele gibt es in diesem Jahr keine. Maximal fünf Teams steigen ab. „Das hängt von der Zahl der Absteiger aus der Verbandsliga Süd ab“, erklärt der Regionalbeauftragte Robert Neubauer. cpa