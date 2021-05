Der WM-Wahnsinn wird konkreter

Zürich. Der Fußball-Weltverband FIFA führt eine Machbarkeitsstudie zur Ausrichtung der Weltmeisterschaften in einem kürzeren Zwei-Jahres-Rhythmus durch. Die FIFA-Mitglieder stimmten am Freitag während des Kongresses in Zürich mehrheitlich für die Annahme eines entsprechenden Antrags aus Saudi-Arabien. 166 der insgesamt 209 stimmberechtigten Verbände waren bei 188 gültigen Stimmen dafür, 22 dagegen. Erforscht werden sollen die Auswirkungen einer Verkürzung des WM-Rhythmus bei Männern und Frauen, bislang finden die Weltmeisterschaften jeweils alle vier Jahre statt.

AdUnit urban-intext1

Norwegens Erling Haaland verwies auf die Menschenrechte. © dpa

Das Gedankenspiel, das wichtigste Sportereignis der Welt nicht mehr nur alle vier Jahre auszurichten, ist nicht neu und war bereits Ende 2018 vom südamerikanischen Kontinentalverband Conmebol aufgeworfen worden. Abzusehen wären allerdings große Probleme bei der Gestaltung des internationalen Spielkalenders. Die kommende WM findet Ende 2022 in Katar statt, auch die Endrunde 2026 ist bereits an die USA, Kanada und Mexiko vergeben. Im Sommer 2024 wird in Deutschland die Fußball-EM gespielt.

Das Turnier in Katar bleibt umstritten, auch wenn FIFA-Chef Gianni Infantino weiterhin vom Erfolg der WM überzeugt ist. Die Endrunde werde nicht nur die beste überhaupt, sondern auch dauerhaft für positive Veränderungen in dem Emirat und der gesamten Region sorgen, sagte Infantino. Zuvor hatten sechs nordische Fußball-Verbände Infantino aufgefordert auf die Menschenrechtslage in Katar einzugehen.

Aktuelle Zahlen gefordert

Sie würden eine „offene Diskussionen“ über die Situation im WM-Gastgeberland begrüßen, schrieben die Verbände aus Dänemark, Norwegen, Finnland, Island, Schweden und Färöer, in deren Ländern zuletzt öffentlich Kritik an Katar laut geworden war. Infantino sagte, die FIFA sei offen für jede Diskussion. „Ich lade alle ein, zuerst die Fakten zu betrachten“, sagte der Schweizer. „Und sich dann eine Meinung zu bilden, ob der Fußball zu positiven Veränderungen beigetragen hat.“

AdUnit urban-intext2

Die Verbände hatten die FIFA zudem aufgefordert, sich für weitere Verbesserungen der Lage in dem Emirat einzusetzen sowie unter anderem Berichte über die Todes- und Verletztenzahlen unter den ausländischen Arbeitern auf mit der WM verbundenen Baustellen zu präsentieren.

Die WM, die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 steigen soll, war 2010 an Katar vergeben worden. Das Emirat steht immer wieder wegen der Ausbeutung von Gastarbeitern in der Kritik. Nach Recherchen des „Guardian“ sind in den vergangenen zehn Jahren mehr als 6500 Arbeiter aus fünf asiatischen Ländern in Katar gestorben. Die dortige Regierung erklärte, dass sie in den vergangenen Jahren mit Reformen die Lage der Arbeiter deutlich verbessert habe. Mehrere Nationen hatten sich im März zum Start der WM-Qualifikation in Europa für Menschenrechte eingesetzt und mit Protestaktionen auf die Lage hingewiesen. dpa

AdUnit urban-intext3