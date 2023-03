Der Rasen ein Faktor?

Riedrode. Nach den Unentschieden gegen den 1. FCA Darmstadt (1:1) und beim FC Alsbach (2:2) will die FSG Riedrode am 26. Spieltag der Fußball-Gruppenliga Darmstadt endlich wieder dreifach punkten. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es zum TSV Höchst. Der Tabellenelfte (24 Punkte) blieb zuletzt bei der TSV Auerbach (1:2) und bei Rot-Weiß Walldorf II (1:3) glücklos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Höchst hat am Donnerstagabend zu Hause gegen Büttelborn gespielt, es hat die ganze Woche geregnet. Auf dem Rasenplatz dort wird es also nicht nur über die fußballerische Ebene gehen“, erwartet FSG-Trainer Duro Bozanovic ein „kampfbetontes Spiel“.Nach dem 2:2 in Alsbach erwartet Bozanovic ein „anderes Auftreten“ von seiner Elf, die auf Rang sieben (37 Punkte) zurückfiel. „In Alsbach waren wir anfangs schläfrig. Wir hätten 0:3 hinten liegen können, sind aber auch zweimal zurückgekommen. Das zeigt die Qualität der Jungs“, stellt Bozanovic klar: „Wir müssen über 90 Minuten konstant da sein. Wenn wir das schaffen, sind wir in der Lage, es jedem Gegner schwerzutun.“

Die FSG spielt ohne Ilias Hamzi (Arbeit), Slaven Kvasnovski (verletzt) und Gianluca Lucchese, der in Alsbach die Rote Karte sah. Höchst sucht noch nach einer Lösung in der Offensive: Der langjährige TSV-Torjäger Rico Blecher beendete im Winter seine Karriere. cpa