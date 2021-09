Der Plan steht: Erfolg am Familientag

Ried. Insgesamt sechs Begegnungen trägt Fußball-Kreisoberligist Azzurri Lampertheim im Monat September aus. Das fünfte davon am Sonntag, wenn er beim VfL Birkenau gastiert. Da es die Associazione Sportiva am 30. September mit der starken Mannschaft des SC Olympia Lorsch zu tun hat, müssen Punkte in Birkenau unbedingt her. Dies würde zudem eine Wiedergutmachung für die jüngste 1:5-Heimniederlage gegen die Spielvereinigung Fürth bedeuten, bei der aus Lampertheimer Sicht wenig zusammenlief.

Aber auch eine weitere Lampertheimer Mannschaft muss sich in einem Kellerduell beweisen: Wenn die Lampertheimer Turner im Rahmen ihres Familientags um 15.30 Uhr das sieglose Schlusslicht FC Starkenburgia Heppenheim erwarten, zählt für sie nur ein Heimsieg. Der scheint vor dem Hintergrund, dass der TVL zuletzt in Mitlechtern mit 4:1 gewann, im Bereich des Möglichen.

Es zählt nur ein Sieg

Auf Marc Christopher Schader muss der TV Lampertheim noch verzichten. © Berno Nix

Trainer Schmitt muss auf die verletzten Philipp Menges und Kai Knorr sowie auf den für dieses Spiel gesperrten Marc Christopher Schader verzichten. Ansonsten hat er in taktischer wie personeller Hinsicht mehrere Optionen. „Wenn unsere Mannschaft mit der gleichen Einstellung zu Werke geht wie in Mitlechtern, können wir auch Heppenheim schlagen. Wir müssen aber mit voller körperlicher und mentaler Konzentration auftreten und dürfen den Gegner nicht unterschätzen“, sagt Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt. Er hofft, mit diesem Heimsieg Boden gutzumachen und ins Tabellenmittelfeld zu klettern. „Wenn die Begegnung am Sonntag abgepfiffen ist, dürfen wir in keinem Fall wieder in der direkten Abstiegszone stehen“, so Willhardt.

Mehr drin war für den VfR Bürstadt am vergangenen Sonntag gegen Alemannia Groß-Rohrheim. Nachdem aber Rohrheims Farhan Malik in der 80. Minute einen direkten Freistoß verwandelt hatte, musste er sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

Steckt der traditionsreiche VfR mitten im Abstiegskampf oder kann er die kommenden Spiele eher entspannt angehen? „Ich sehe Woche für Woche, dass wir jeden Gegner schlagen können – und das stimmt mich sehr positiv. Die Mannschaft setzt vieles von dem um, was ich verlange, aber leider noch nicht alles. Da müssen wir uns noch steigern“, sagt VfR-Spielertrainer Daniel Böck.

Böck kennt System der SG Odin

Eine solche Steigerung ist am Sonntag notwendig, denn Auswärtsgegner SG Odin Wald-Michelbach zählt zu den besseren Mannschaften des Klassements, auch wenn er zuletzt eine 0:4-Niederlage beim SC Olympia Lorsch bezog. „Wald Michelbach will natürlich eine Trotzreaktion zeigen, aber wir sind sehr gut auf den Gegner vorbeireitet, denn ich kenne das Spielsystem der SG Odin. In jedem Fall wollen wir dort einen Punkt holen“, betont Böck. Die personelle Lage im Bürstädter Lager könnte aber etwas besser sein: Diolent Himaj hat sich gegen Groß-Rohrheim die Nase gebrochen, Serdar Özbek ist noch gesperrt. Außerdem sind Michael Reichardt und Daniel Böck selbst derzeit angeschlagen.

Für Freitagabend beraumt der FC Alemannia Groß-Rohrheim seine Jahreshauptversammlung für 20 Uhr an, damit auch die Spieler die Gelegenheit haben, nach dem Training dieser beizuwohnen. Der kommende Heimgegner am Sonntag ist die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach. hias