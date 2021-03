Leverkusen. Frank Kramer breitete jubelnd die Arme aus und umarmte jeden in seinem Umkreis, Peter Bosz dagegen zog frustriert die Brille von der Nase und rauschte schnellstmöglich in die Kabine. Arminia Bielefeld hat mit dem ersten Sieg unter dem neuen Trainer Kramer den Tabellenkeller aufgemischt, Bayer Leverkusen findet dagegen einfach nicht den Weg aus der Krise. Der Aufsteiger aus Ostwestfalen gewann am Sonntag dank zweier Japaner mit 2:1 (1:0) beim Champions-League-Aspiranten im Rheinland. Dadurch gab die Arminia den Relegationsplatz mit einem Punkt Vorsprung an Hertha BSC weiter, schob Mainz 05 wieder auf den Abstiegsrang und zog mit Köln auf Rang 14 gleich.

AdUnit urban-intext1

„Das ist die pure Erleichterung. Ein Sieg gegen ein Team, das immer in den Top Sechs steht“, sagte Torhüter Stefan Ortega. Kramer zeigte sich nach dem ersten Sieg seit sieben Spielen und seinem ersten Erfolg im dritten Versuch „sehr happy und sehr stolz auf die Mannschaft. Wir treten die Heimreise mit einem Lächeln im Gesicht an.“

Ganz anders war die Stimmung bei Bosz. Er sei „sehr sauer“, erklärte der Niederländer und wirkte bei der Suche nach den Gründen mehr und mehr ratlos. „Es gibt nicht den einen Grund“, sagte er: „Es sind mehrere Sachen zusammen. Und am Ende geht es natürlich in die Köpfe der Spieler.“ Vor allem daheim entwickeln die Leverkusener einen regelrechten Komplex: aus den Spielen gegen Mainz, Freiburg und Bielefeld holten sie nur einen Punkt. Ritsu Doan (18.) und Masaya Okugawa (57.) trafen für die Arminia, Patrik Schick für Bayer (85.). dpa