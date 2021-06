Es ist nicht anzunehmen, dass es David Alaba in seiner Zeit beim FC Bayern an Annehmlichkeiten gefehlt hat. Wo auch immer die Reisen mit dem deutschen Rekordmeister den gebürtigen Wiener hinführten, stiegen die Münchner Stars zumeist in den edelsten Herbergen ab. Das Basiscamp der österreichischen Nationalmannschaft setzt beim Wohlfühlfaktor aber gerade das Sahnehäubchen. Als der Kapitän

...