„Der Fußball hat doch gefehlt“

Hüttenfeld. Tobias Lerchl hat Eindruck hinterlassen – und das, obwohl ihm am vergangenen Sonntag im B-Liga-Spiel der SG Hüttenfeld in Rimbach kein Tor gelang. Mit seiner Schnelligkeit beschäftigte der neue SGH-Kapitän die Abwehr des ungeschlagenen Tabellenführers, das 1:1-Unentschieden war der verdiente Lohn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Spaß haben und Punkte sammeln.“ Das ist das Motto von Hüttenfelds Kapitän Tobias Lerchl (l.). © Berno Nix

„Ich bin jetzt 31 Jahre alt und fühle mich gut. Solange es mir Spaß macht, werde ich weiter Fußball spielen“, hat Lerchl noch längst nicht vor, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. „Während der Corona-Zwangspause war es zwar zunächst ganz nett, dienstags, donnerstags und sonntags Zeit für anderes zu haben, aber das hat nicht lange angehalten. Der Fußball hat einem doch gefehlt, das merkt man dann auch an der eigenen Fitness“, hofft Lerchl daher sehr, dass die aktuelle Runde in der Fußball-Kreisliga B Bergstraße trotz der weiter anhaltenden Corona-Pandemie zu Ende gebracht werden kann.

Tobias Lerchl Tobias Lerchl wurde am 6. Dezember 1989 in Heppenheim geboren. Er wohnt mit seiner Freundin Julia Anspach in Hüttenfeld, wo er auch bei einer Metallbaufirma arbeitet. Lerchl begann mit dem Fußballspielen bei der SG Hüttenfeld. In der B-Jugend wechselte er zur TSG 62/09 Weinheim, wo er bis zur A-Jugend blieb. Danach führte ihn sein Weg für zweieinhalb Jahre zurück zur SGH, danach zum SC Rodau. Seit 2014 spielt er wieder für die SGH. and

20-Tore-Marke soll fallen

Mit seiner eigenen Leistung zeigte sich Lerchl trotz des Lobs vom Gegner nicht ganz zufrieden. „Ich hätte am Sonntag ein, zwei Dinger machen müssen. Natürlich ist es ein gutes Gefühl, wenn man selbst ein Tor erzielt. Letztendlich ist es aber nicht wichtig, wer die Tore schießt, sondern dass sie fallen und die Mannschaft Punkte sammelt. Spaß haben und Punkte sammeln – darum geht es“, ist der Torjäger dann doch wieder ganz Kapitän.

In der laufenden Saison hat Lerchl in sechs Spielen dreimal geknipst. „20 Tore sind eine Marke, die ich gerne erreichen will. Ich habe mit einem Mitspieler eine Wette laufen. Um die zu gewinnen, muss ich dann schon noch ein paar Tore schießen“, behält Lerchl mit einem Schmunzeln für sich, welche Zielmarke die interne Wette beinhaltet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das nächste B-Ligaspiel ist für Lerchl ein besonderes. „Am Sonntag haben wir die SG Olympia/VfB Lampertheim zu Gast. Das ist ein Derby, in dem es recht heiß zugeht“, blickt Lerchl mit Vorfreude auf die Partie am Sonntag (15.30 Uhr). Das Duell auf dem SGH-Sportplatz am Hegwald hat für Lerchl eine weitere besondere Note. „Kevin Rathgeber ist vor der Runde ja zu seinem Heimatverein Olympia Lampertheim zurückgekehrt, davor haben wir beide uns hier in Hüttenfeld gegenseitig die Tore aufgelegt und darum gewetteifert, wer die meisten schießt. Den Wettkampf ums Toreschießen gibt es weiter, nun aber in verschiedenen Clubtrikots“, sagt Lerchl, der seinen kongenialen Sturmpartner vermisst: „Wenn ich am Sonntag eins schieße und er nicht und wir das Derby gewinnen, wäre das schon gut“, sagt Lerchl mit einem Lachen.

Bester Laune war der Fan von Borussia Dortmund auch am 7. August, als er in Wiesbaden im Stadion beim DFB-Pokalspiel zwischen dem Drittligisten SV Wehen Wiesbaden und dem BVB (0:3) dabei war. „Das hat richtig Spaß gemacht, schließlich war ich dort mit Ludwig Anspach, dem Vater meiner Freundin Julia. Er ist ehemaliger Spieler des SV Wehen Wiesbaden und hat dort mit Bruno Hübner, dem späteren Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, zusammengespielt. Ich als eingefleischter BVB-Fan und er als Urgestein des SV Wehen Wiesbaden – das hatte schon was.“