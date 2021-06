Der Fall Busquets wirft einen ersten Schatten

Las Rozas de Madrid. Nach der Corona-Infektion von Kapitän Sergio Busquets hat der spanische Fußball-Nationaltrainer Luis Enrique vier Profis nachnominiert. Diese werden in einer eigenen sogenannten Blase trainieren. Die Spieler Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (FC Valencia CF) und Brais Méndez (Celta de Vigo) seien berufen worden, um den Kader zu unterstützen, der sich in Las Rozas bei Madrid auf die Europameisterschaft vorbereite, teilte der spanische Verband RFEF am Montagabend mit.

Diese Profis sollen ab Dienstag aus Vorsichtsgründen „in einer Parallel-Bubble“ trainieren. Diese Entscheidung sei „in Vorwegnahme der möglichen Konsequenzen“ getroffen worden, die sich aus dem positiven Testergebnis von Busquets ergeben könnten, hieß es. In einer Mitteilung am Abend bestätigten die Spanier, dass bei einer Corona-Testreihe am Montag alle Ergebnisse bei den Spielern und Trainern negativ ausgefallen seien.

Nach Bekanntgabe der Ansteckung von Busquets wurde das Training der La Roja nach Angaben des Verbands am Montag zunächst „personalisiert“ durchgeführt. Details zum genauen Prozedere gab es nicht. Der Europameister von 2008 und 2012 sowie Weltmeister von 2010 bestreitet sein erstes EM-Spiel am kommenden Montag in Sevilla gegen Schweden. In dieser Gruppe E spielen auch Polen und die Slowakei.

Ob der 32 Jahre alte Busquets an der EM wird teilnehmen können, stand vorerst nicht fest. Ein Einsatz des Barcelona-Clubkollegen von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen und Superstar Lionel Messi erscheint bestenfalls beim letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei am 23. Juni realistisch. Neuer Kapitän soll nun Jordi Alba sein.

Zuvor hatten spanische Zeitungen schon mal das Schreckensszenario skizziert: 0:3 am Grünen Tisch zum Auftakt der Fußball-EM. Kein Tor, kein Punkt, erst gar kein Spiel gegen Schweden um RB Leipzigs Mittelfeldgenius Emil Forsberg. Der Corona-Fall von Busquets hat die Iberer in tiefe Sorge versetzt, die eigentliche Generalprobe an diesem Dienstag fällt aus.

Statt der A-Nationalmannschaft tritt die U 21 gegen Litauen an. Und selbst Titelverteidiger Portugal, Gruppengegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, bekommt die Konsequenzen des positiven Befundes zu spüren. Am Freitag hatten Spanien – mit Busquets – und Portugal ein Testspiel bestritten. Der portugiesische Verband wies daraufhin, dass die Spieler um Superstar Cristiano Ronaldo nach einem freien Tag am Montag wieder zurückkehren würden. dpa

