Der Dank des Aussortierten

Bremen/Mainz. Bo Svensson grummelte ein wenig über die fußballerisch dürftige Vorstellung seiner Schützlinge, doch nach dem 1:0-Sieg im Kellerduell bei Werder Bremen überwog auch beim Trainer des FSV Mainz 05 die Freude. „Ich weiß, was die Jungs jeden Tag bringen, was für eine Entwicklung sie gemacht haben und wie viel sie ackern. Das stimmt mich positiv und ich bin stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein. Nicht nur wegen der Siege, sondern auch wegen der Art und Weise wie sie das Ganze hier angenommen haben, nachdem sie sehr lange nicht so viel Erfolg hatten und auch von außen sehr negativ über die Spieler gesprochen wurde“, lobte der Däne.

Mit 31 Punkten schoben sich die Nullfünfer an Bielefeld und Werder (beide 30) vorbei auf Rang 13. Der Vorsprung auf Hertha BSC auf dem Abstiegsrelegationsplatz beträgt fünf Zähler – und die Berliner müssen noch zum Nachholspiel nach Mainz. „Es ist richtig schwer, wenn man mit sieben Punkten in die Rückrunde startet. Und dann so eine Rückrunde hinzulegen wie jetzt, das ist nicht selbstverständlich. Es geht weiter, wir haben noch fünf Endspiele und wir brauchen die Punkte“, betonte Stürmer Adam Szalai.

Der ungarische Nationalspieler avancierte am Mittwochabend mit seinem Treffer in der 16. Minute zum Matchwinner. Es war das erste Bundesligator für den 33-Jährigen seit dem 2. Dezember 2019, als er das 2:1-Siegtor gegen Eintracht Frankfurt erzielte. „Jeder weiß, wie lange ich darauf gewartet habe. Vor ein paar Wochen habe ich im Länderspiel wieder getroffen und wusste, dass meine Chance auch hier wieder kommt“, sagte Szalai. „Ich bin sehr froh, dass ich wieder ein Teil der Mannschaft bin und so viel Vertrauen vom Trainerteam bekomme. Umso mehr freue ich mich über diesen Sieg.“

Dabei stand der Routinier in der Hinrunde schon vor dem Aus bei den Rheinhessen, nachdem ihn der damalige Trainer Achim Beierlorzer suspendiert hatte. Auch auf Druck seiner Mitspieler, die in einen Trainingsstreik traten, durfte Szalai bleiben – und zählt unter Svensson längst zu den Stützen. „Es freut mich für Adam, er hatte keine leichte Saison, ist viel kritisiert worden. Aber ich sehe ihn jeden Tag, wie hart er arbeitet, wie wichtig er für die Mannschaft ist“, sagte Svensson über den Siegtorschützen.

Am Samstag beginnt für die 05er mit dem Heimspiel gegen den designierten Meister Bayern München der knüppelharte Endspurt um den Klassenverbleib. Danach folgen die Partien gegen die Champions-League-Anwärter Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg. Svensson blickt dem Hammerprogramm dennoch gelassen entgegen: „Ich kann mich, seitdem ich da bin, an kein Spiel erinnern, in dem es nicht um viel ging. Unsere Situation war von Tag eins an brenzlig und das ist immer noch so.“ dpa