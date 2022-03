Am Samstag feiert Oliver Neuwinger seinen 53. Geburtstag. Er hätte dabei vor nicht allzu langer Zeit nicht gedacht, dass er im zarten Fußballeralter von 52 Jahren in der Gruppenliga Darmstadt noch ein Ligaspiel im Tor von Eintracht Bürstadt bestreitet. Doch so geschah es, als er beim wichtigen 3:0-Heimsieg der Grün-Weißen über die Sportfreunde Heppenheim den Kasten erfolgreich hütete. Die

...