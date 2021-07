Deprimierte Darmstädter

Darmstadt. Es war der deprimierende Abschluss einer gebrauchten Woche: Der personell schwer gebeutelte Zweitligist SV Darmstadt 98 hat sein erstes Saisonspiel am Samstag zu Hause mit 0:2 (0:1) gegen Jahn Regensburg verloren, nachdem am Mittwoch erst drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet und danach fünf weitere Profis in Quarantäne geschickt wurden. „Wir wissen, dass da ein paar wichtige Jungs fehlen, haben aber auch gesehen, wer alles auf dem Platz steht“, sagte Kapitän Fabian Holland zum Ausfall von einem Dutzend Spielern – vier konnten verletzt nicht dabei sein.

„Wir wussten, dass es aufgrund der Personalsituation schon vom Start weg ein schwieriges Spiel war“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht und räumte damit ein, dass die Ausfälle durchaus Auswirkungen auf die Partie hatten. Die Verteidiger Patric Pfeiffer und Frank Ronstadt sowie Mittelfeldspieler Braydon Manu haben sich mit Corona infiziert, wie der Verein vor dem Regensburg-Spiel öffentlich machte. Lieberknecht haderte auch mit dem Spielverlauf. „Wir haben uns für eine starke Anfangsphase nicht belohnt“, sagte der Chefcoach. So entstand auch die 1:0-Führung der Oberpfälzer vor den 4000 Zuschauern durch Sarpreet Singh (21.) aus dem Nichts. dpa