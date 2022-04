Dennis Broll erneut in Jubelpose?

Heddesheim. Er kniet auf dem Feld, ballt die Faust und schreit seine ganze Freude raus. In dieser Jubelpose sah man Dennis Broll zuletzt des Öfteren. Der Torwart und seine Teamkollegen vom Fußball-Verbandsligisten Fortuna Heddesheim feierten in den bisherigen neun Partien der Rückrunde sieben Siege und spielten noch zweimal Unentschieden. Aktuell sind die Heddesheimer Ligavierter. Der Rückstand der Fortuna auf den Tabellenzweiten SV Spielberg beträgt sechs Spieltage vor Schluss sieben Punkte. Sechs Zähler liegen Broll und Co. hinter den Dritten VfR Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heddesheim – Mutschelbach Am 24. Spieltag der Fußball-Verbandsliga empfängt der Tabellenvierte Fortuna Heddesheim (48 Punkte) am Sonntag, 15 Uhr, den Spitzenreiter ATSV Mutschelbach (62 Zähler). Das Hinspiel gewann Heddesheim mit 3:1. Andreas Adamek ist mit 20 Treffern bester Torschütze der Fortuna und auch der Liga. Jonas Malsam war bislang bester Goalgetter des ATSV. Der Mutschelbacher traf in der aktuellen Saison schon 15 Mal. Bei der Fortuna wird weiter Mittelfeldspieler Ajdin Zeric verletzt ausfallen. Der Ligadritte VfR Mannheim spielt schon am Samstag zu Hause um 14.30 Uhr gegen den VfR Gommersdorf. Der SV Waldhof II am Sonntag, 15 Uhr, bei Germania Friedrichstal. bol

Am Sonntag empfangen die Heddesheimer als zweitbestes Rückrundenteam nun das beste Team der zweiten Rundenhälfte und dieser Saison überhaupt: den ATSV Mutschelbach, der alle neun Rückrundenbegegnungen gewonnen hat. Zuletzt siegte der Primus im Nachholspiel am Mittwochabend beim VfR Gommersdorf mit 2:0.

Serie gibt Selbstvertrauen

„Der ATSV Mutschelbach ist eine sehr eingespielte Mannschaft mit individueller Klasse“, sagt Broll. „Aber wir haben das Hinspiel in Mutschelbach mit 3:1 gewonnen. Wir sind gut drauf, die Mannschaft möchte gerade vor eigenem Publikum den Spitzenreiter fordern.“

Im Januar gab es bei den Heddesheimern einen Trainerwechsel. Frank Hettrich, der die Mannschaft in der Hinrunde betreute, gab sein Amt zur Winterpause ab. Für ihn kam Steffen Kohl, unter dem die Fortuna noch ungeschlagen ist. „Er hat schon seine eigene Handschrift“, findet Dennis Broll. „Die Stimmung ist gut, die Siegesserie hat uns natürlich viel Selbstvertrauen gegeben, aber der Aufstieg ist in der Mannschaft kein Thema mehr. Dafür punkten die Top-Teams über uns einfach zu konsequent.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit einem Sieg über Mutschelbach und eventuellen Patzern von Spielberg oder dem VfR Mannheim könnten die Heddesheimer vielleicht doch noch mal mitmischen. „Daran denkt aber niemand, wir haben uns für den Rest der Saison einfach das Ziel gesetzt, kein Spiel mehr zu verlieren. Mal sehen, vielleicht können wir ja noch den VfR Mannheim überholen, das wäre schon noch was“, meint der Keeper.

Broll betont weiter, dass sich die Fortuna mit dem neuen Coach Steffen Kohl schon auf die kommende Spielzeit einspielt. „90 Prozent der Akteure werden wohl bleiben. Ich habe auch schon in Heddesheim verlängert. Klar würden wir gerne auch in der nächsten Saison einen Anlauf in Richtung Top drei der Verbandsliga nehmen“, sagt Broll. Klar ist: Dass die Heddesheimer diese Serie am Laufen haben, liegt auch am Fortuna-Keeper, der immer wieder mit tollen Paraden überzeugte. Für seinen Coach Steffen Kohl ist Broll einer der besten, wenn nicht sogar der beste Schlussmann in der Verbandsliga.

Beim 2:0-Sieg zuletzt in Zuzenhausen spielte die Fortuna wieder zu null. „Das war ein hart erkämpfter Sieg“, sagte Coach Kohl. „Der Fokus liegt jetzt aber natürlich voll auf dem Mutschelbach-Spiel. Wir wollen unsere Siegesserie so weit wie es geht fortsetzen.“

Der ATSV Muschelbach war über die ganze bisherige Saison gesehen das konstanteste Team. Von den bislang 24 Begegnungen gewann die Mannschaft von Coach Dietmar Blicker 20 Partien. Zweimal spielte der ATSV, der schon vor der Runde zu den heißen Kandidaten für Meisterschaft und Aufstieg gezählt wurde, Remis. Bemerkenswert: Die beiden bisherigen Niederlagen kassierten Mutschelbach gegen Mannheimer Teams. Und beides Mal auf eigenem Platz. Neben dem 1:3 gegen Fortuna Heddesheim verlor der ATSV noch mit 0:3 gegen den VfR Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ein gutes Omen für Fortuna-Keeper Dennis Broll und die Heddesheimer. Die beiden Konkurrenzteams SV Spielberg und VfR Mannheim werden wohl der Fortuna die Daumen drücken und hätten sicher nichts dagegen, wenn Broll nach der Partie am Sonntag wieder auf dem Rasen kniet, die Hände Richtung Himmel streckt und einen großen Jubelschrei loslässt.