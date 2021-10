Dauerpendler verwirrt die Abwehr

Lampertheim. Am vergangenen Sonntag durften bei der SG Olympia/VfB Lampertheim in der Kreisliga B Bergstraße endlich wieder drei Punkte bejubelt werden. Ferhan Güllü sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit gegen die SG Odin Wald-Michelbach II für den Siegtreffer zum 4:3 (3:1)-Heimerfolg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ferhan Güllü Geboren wurde Ferhan Güllü am 26. Oktober 1989 in Berlin. Seit 2019 wohnt er mit seiner Frau Sibel in Lampertheim. Vor sechseinhalb Monaten kam Sohn Emir zur Welt. Ferhan Güllü begann seine Fußballkarriere beim Spandauer BC (seit 2003 FC Spandau). In der C-Jugend ging es zum SC Staaken, wo er auch erste Spiele im Herrenbereich absolvierte. Weitere Stationen hießen SV Altlüdersdorf Brandenburg, BSV Al-Dersimspor II und SSC Teutonia 1899 II. 2020 schloss er sich dem FC Olympia Lampertheim an. and

„So ein Spiel hatte ich auch noch nicht erlebt, denn zunächst hatten wir ja eigentlich alles im Griff“, beobachtete Güllü die B-Liga-Partie im Adam-Günderoth-Stadion zunächst von der Ersatzbank, da er aktuell aus beruflichen Gründen nicht mittrainieren kann. „Ich mache seit dem 15. September beim Finanzamt Mannheim-Neckarstadt eine zweijährige Ausbildung zum Finanzwirt im mittleren Dienst der Finanzverwaltung Baden-Württemberg. Da steht noch bis zum 17. Dezember ein fachtheoretischer Abschnitt in Freiburg auf dem Programm. Das heißt, ich bin unter der Woche in Freiburg und komme immer erst freitags nach Hause“, berichtet er von der Pendelei zwischen Ried und Breisgau.

„Wenn Ferhan regelmäßig mittrainieren könnte, dann wäre er ganz sicher Stammspieler. Er ist ein sehr mannschaftsdienlicher und zuverlässiger Spieler, der sich auch nicht zu schade ist, als Stürmer hinten in der Abwehr mit auszuhelfen. Aber der Beruf geht nun mal vor“, hält SG Olympia/VfB Lampertheim Trainer Thomas Düpre große Stücke auf den gebürtigen Berliner, der am Dienstag 32 Jahre alt wurde. „Es sollen die Jungs spielen, die unter der Woche mittrainiert haben, aber wenn der Trainer mich braucht, dann bin ich da“, sehnt Güllü selbst den Moment herbei, wenn er wieder mittrainieren kann.

Sieglos-Serie beendet

Da die Spielgemeinschaft derzeit vom Verletzungspech gebeutelt ist, nahm Güllü auf der Auswechselbank Platz und sah, wie seine Mannschaft bereits nach 33 Minuten mit 3:0 in Führung lag. Noch vor der Pause verkürzten die Gäste auf 3:1 und nach dem 3:2-Anschlusstor wurde es wieder richtig eng. In der 78. Minute kam Güllü ins Spiel. „Gefühlt war das in dem Moment, als sie den Freistoß zum 3:3-Ausgleich reingeschossen haben“, stand er gerade einmal sechs Minuten auf dem Platz, als der Drei-Tore-Vorsprung endgültig weg war. „Als ich ins Spiel kam, hat mich Emre Gülmez gefragt, ob ich die Mittelstürmerposition übernehmen will. Ich habe ihm geantwortet, dass ich Außenstürmer bleibe, wir aber auf Kommando die Positionen wechseln können. In der 93. Minute haben wir das dann auch getan, er kam über außen und hat mich angespielt und ich habe das 4:3 erzielt. Das war schon ein geiles Tor und das ganze Team hat gefeiert“, wusste Güllü um die Wichtigkeit seines Treffers, der die Lampertheimer nach zuvor fünf sieglosen Spielen in der B-Liga-Tabelle auf Platz neun klettern ließ.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In die Spargelstadt hat es Güllü der Liebe wegen verschlagen. „Als ich selbstständig war und unter anderem auch Bio-Limonade vertrieben habe, hatte ich auch Aufträge in Lampertheim und habe dort in einem Supermarkt meine Frau Sibel kennengelernt. Damals wohnte ich noch in Berlin, Sie ist stellvertretende Filialleiterin in einem Schuhgeschäft, also entschied ich mich 2019 hierher zu kommen“, berichtet Ferhan Güllü. Im Dezember 2019 wurde geheiratet und vor sechseinhalb Monaten kam Sohn Emir zur Welt.