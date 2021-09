Das Spiel, in dem die Freundschaft ruht

Fehlheim. In der Fußball-Gruppenliga Darmstadt gibt es nach acht Spieltagen nur noch zwei Teams ohne Niederlage. Diese treffen am Samstag (16.45 Uhr) aufeinander, wenn der Spitzenreiter VfR Fehlheim den Tabellenfünften FSG Riedrode empfängt. „Die FSG hat ein paar Unentschieden mehr als wir, ist aber außer uns als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Das spricht für deren Qualität“, sagt VfR-Trainer Sascha Huy. Er ist nicht davon überrascht, dass die FSG aktuell unter den Top-Fünf der Liga zu finden ist.

Trainer Sascha Huy will mit dem VfR Fehlheim auch nach dem Topspiel am Samstag mit weißer Weste dastehen. © Thorsten Gutschalk

„Das ist eine tolle Truppe, Fehlheim gehört für mich mit dem VfR Groß-Gerau, dem 1. FCA Darmstadt und der SG Langstadt/Babenhausen zu den Top-Favoriten der Gruppenliga“, lobt indessen Duro Bozanovic, der Riedrode mit Andreas Keinz coacht, den VfR.

Trauzeugen diesmal Gegner

Für den in Bürstadt beheimateten Fehlheimer Coach Huy ist die Begegnung mit dem Club aus dem Bürstädter Ortsteil eine ganz besondere. „Nachdem ich kürzlich mit dem FC Alsbach schon auf einen Club getroffen bin, den ich früher Mal selbst trainiert habe, ist das jetzt wieder der Fall“, erinnert Huy daran, dass er einst beim FSV Riedrode, einem der Vorgängervereine der FSG Riedrode, als Spielertrainer tätig war. „Ich kenne natürlich noch viele aus Riedrode, mit Andreas Keinz habe ich früher ja auch selbst mal zusammengespielt, und Duro Bozanovic ist sogar mein Trauzeuge“, sind die Gäste Huy alles andere als fremd.

„Wir telefonieren regelmäßig miteinander, aber am Samstag ruht während des Spiels die Freundschaft. Wenn das Spiel rum ist, kann man dann wieder ein Bier zusammen trinken“, möchte Bozanovic diesmal gerne etwas Zählbares aus Fehlheim mitnehmen, denn zuletzt war der Naturrasen dort für die Riedroder keine Reise wert. „Beim letzten Mal haben wir dort mit 0:4 verloren, das war keine so gute Leistung von uns“, erinnert sich Bozanovic nur ungern an das Duell vor fast zwei Jahren am 27. September 2019.

„Auf unserem Naturrasen tun sich Mannschaften, die Kunstrasen gewohnt sind, schon schwerer. Damals hat es auch noch geregnet, das kam uns zusätzlich entgegen“, sagt Huy. Er wünscht sich diesmal aber gutes Wetter, denn am Wochenende veranstaltet der VfR ein Bayerisches Biergarten-Event. „Die sonst übliche Wiesn Gaudi ist ja leider nicht möglich, aber dafür haben wir jetzt den Bayerischen Biergarten. Deshalb spielen wir ja auch schon am Samstag“, hofft Huy, dass nach dem Gruppenligaspiel auch noch ein paar Kumpel aus Riedrode Lust zum geselligen Beisammensein haben.

Für drei weitere VfR-Spieler ist das Duell gegen die FSG Riedrode ebenfalls ein besonderes, wechselten vor der Runde mit Riccardo Presti, Paul Herbel und Niclas Herzberger doch drei Spieler vom Gruppenligarivalen Eintracht Bürstadt nach Fehlheim. „Riccardo Presti laboriert an einer Schambeinentzündung und Paul Herbel hat eine Fußverletzung“, berichtet Huy, dass mit Niclas Herzberger aber nur ein Spieler des Trios am Samstag einsatzfähig ist.

Nachdem Bozanovic zuletzt nach dem 2:2 in Büttelborn die Einstellung der Mannschaft noch kritisiert hatte, gilt nun das volle Augenmerk dem Spiel beim Tabellenführer. „Wir wollen sehen, dass das, was Andreas und ich vorgeben, auch auf dem Platz umgesetzt wird. Wir haben Vertrauen in unsere Spieler“, betont Bozanovic, der am Samstag aber längst nicht auf alle Spieler zurückgreifen kann. „Andre Moos wird dieser Tage Papa, da müssen wir mal abwarten. Auf unseren Torhüter Chris Keilmann müssen wir weiterhin verzichten, und auch Tomislav Tadijan, Sinisa Pitlovic, Marvin Dell, Klaudi Buraku und Maxi von Dungen werden uns fehlen.“ Der FSG-Coach hofft dagegen, dass Patrick Landwehr am Samstag wieder zur Verfügung steht.