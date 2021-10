Das nächste Top-Spiel für die FSG

Ried. In der Fußball-Gruppenliga eilt die FSG Riedrode zurzeit von Spitzenspiel zu Spitzenspiel. Nachdem es zuletzt zum VfR Fehlheim (1:2) und zum FC 07 Bensheim (1:0) ging, schaut am Sonntag (15.30 Uhr) der 1. FCA Darmstadt auf dem Waldsportplatz vorbei. Beim Gegner aus Arheilgen ist seit dieser Runde der Ex-Zweitliga-Profi Elton da Costa als Spielertrainer tätig. Eintracht Bürstadt ist am elften Spieltag zu Gast beim FC Alsbach.

Riedrode – FCA Darmstadt

Zur Verpflichtung von Elton da Costa, der 2014 beim „Wunder von Bielefeld“ den entscheidenden Treffer zum Zweitliga-Aufstieg des SV Darmstadt 98 erzielte, kann Riedrodes Trainer Andreas Keinz den Gästen nur gratulieren. „Elton da Costa passt mit seiner Art, Fußball spielen zu lassen, richtig gut in diese Mannschaft“, sagt Keinz über den 41-jährigen Brasilianer, der schon länger in Südhessen heimisch geworden ist.

Auch über die FCA-Elf, die sich nach zehn Spielen den dritten Platz mit der FSG und Alsbach (17 Punkte) teilt, spricht Keinz sehr positiv. „Ich habe sie gegen Bensheim gesehen, da haben sie 3:0 gewonnen. Sie sind technisch sehr anspruchsvoll. Vom Tempo im letzten Drittel her ist das eine richtig gute Truppe, die in der Spitzengruppe einzuordnen ist – auch wenn sicher nicht alle Ergebnisse für sie zufriedenstellend waren“, spielt Keinz etwa auf Arheilgens 1:2-Heimniederlage gegen Primus Fehlheim nach 1:0-Führung am vergangenen Sonntag an.

Die FSG, die zuletzt fünf Pflichtpartien in Folge auswärts bestritt, „braucht sich aber nicht zu verstecken“, stellt Keinz klar: „Wir können mit jedem Gegner in der Liga mithalten, das haben wir schon bewiesen. Außerdem wollen wir uns ja mit den Top-Mannschaften messen und unser Heimspiel erfolgreich gestalten.“

Dass die Blau-Schwarz-Gelben Spitzenspiele durchaus draufhaben, untermauerte die FSG Anfang September beim Tabellenzweiten SG Langstadt/Babenhausen (2:1) und mit dem jüngsten 1:0 in Bensheim.

Allerdings liegt eine „durchwachsene Trainingswoche“ (Keinz) hinter der FSG. Tomislav Tadijan und Nils Schwaier mussten in Bensheim angeschlagen vom Feld. Auch Sinisa Pitlovic (Knöchel) ist fraglich. Nach wie vor fallen Stammtorwart Chris Keilmann (Leistenzerrung, Entzündung im Beckenbereich), Jan-Marvin Dell (Oberschenkel), Maxi von Dungen (Entzündung am Fuß), David Jafari (Bänderanriss) und Damian Pritchett (Zerrung) aus. Ilias Hamzi (Mittelfußbruch) wird 2021 nicht mehr zurückkommen.

Unklar ist, ob Christian Knecht (muskuläre Probleme) das Tor hüten wird. Riedrodes Nummer zwei musste in Bensheim Eduard Tropmann den Vortritt lassen. André Moos sollte dagegen wieder an Bord sein. Ausreden lassen Keinz und sein Trainerpartner Duro Bozanovic nicht gelten: „Wir haben einen breiten Kader, in dem jeder das Niveau hat, Gruppenliga zu spielen.“ Nach dem Duell mit Arheilgen ist Riedrode spielfrei. Das Match beim SV 07 Geinsheim wurde wegen der örtlichen Kerwe vom 17. auf den 27. Oktober verschoben.

Alsbach – Eintracht Bürstadt

Dass nach Lengfeld (5:1) und Türk Gücü Rüsselsheim (0:0) mit dem Dritten Alsbach ein vermeintlich härterer Brocken kommt, kümmert Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund wenig. „In der Gruppenliga sollte es einfache Gegner sowieso nicht mehr geben. Allerdings war Alsbach zuletzt auf dem aufsteigenden Ast“, meint Sigmund, der allerdings auch weiß: „Gegen Alsbach haben wir bis jetzt tendenziell gute Ergebnisse geholt. Ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können. Viele Alsbacher Spieler kenne ich, das Grundgerüst der Mannschaft ist seit drei, vier Jahren identisch.“

Mehmet Tutay (Gelb-Rot gegen Türk Gücü) wird dem Tabellen-13. (acht Punkte) fehlen. Bei Deniz Reiter (Arbeit) will Sigmund am Freitag entscheiden, ob es für einen Einsatz reicht. Fraglich ist zudem Sefcan Pircek, der sich im Dienstagstraining am Knie verletzte. Nach dem 0:0 gegen Rüsselsheim (Sigmund: „Eine gefühlte Niederlage“) will Bürstadts Coach den „unbedingten Siegeswillen“ bei seiner Elf sehen: „Der hat mir am Samstag bei dem einen oder anderen gefehlt.“