Das Krisengerede wird lauter

Frankfurt. Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner ist doch ohne Alkohol ausgekommen, um seine Spieler auf das Europa-League-Spiel am Donnerstag (21 Uhr/RTL live) gegen Olympiakos Piräus vorzubereiten. „Wir haben uns nüchtern damit beschäftigt, Lösungen zu finden“, betonte am Mittwoch der Österreicher, der nach der desolaten Bundesliga-Darbietung am vergangenen Samstag gegen Hertha BSC (1:2) außer sich war und ankündigte, sich „einen hinter die Binde“ kippen zu wollen.

„Diese Aussage hätte ich mir sparen können“, entschuldigte sich der 47-Jährige. „Damit habe ich ja suggeriert, wenn es um ein Problem geht, trinke ich etwas und finde die Lösung. Das ist völliger Blödsinn.“ Seine Fußballprofis hatten ihn in Rage gebracht, weil sie taktische Vorgaben nicht umgesetzt haben und das „System scheißegal“ (Glasner) gewesen war. „Das war der Niederlage geschuldet“, sagte der Coach und stellte richtig: „Wichtig ist, nicht alles über Bord zu werfen, nicht alles infrage zu stellen, sondern die kleinen Rädchen nachzujustieren im Offensivbereich und in der Absicherung.“

„Wir brauchen Vertrauen in unsere Stärke“, sagt Oliver Glasner. © dpa

Die Systemverweigerer der Eintracht sind nun gefordert, nach nur einem Sieg nach acht Bundesligaspielen und Tabellenrang 14 es auf der europäischen Bühne besser zu machen, um das aufkeimende Krisengerede zu beenden. „Wichtig wird sein, kühlen Kopf zu bewahren. Wut ist nicht das Richtige. Wir brauchen Vertrauen in unsere Stärke“, sagte Glasner. „Dann erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Seiten an die Grenze gehen müssen, um zu gewinnen.“

Seine Spieler sind gewillt, es gegen den 46-malige griechischen Meister besser zu machen und ihn von der Tabellenspitze der Gruppe D zu verdrängen. „Heimspiele in der Europa League sind immer besonders“, sagte Mittelfeldspieler Djibril Sow, auch angesichts der zugelassenen 35 000 Zuschauer. „Piräus hat sechs, wir haben vier Punkte. Das hat Aussagekraft. Wir sind sehr motiviert.“ dpa

