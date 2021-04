Darmstadt 98 nach 3:1 in Würzburg so gut wie gerettet

Fußball. Der SV Darmstadt 98 hat den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga so gut wie sicher. Die Hessen gewannen am Dienstag beim Schlusslicht Würzburger Kickers mit 3:1 (1:0) und kletterten mit 39 Punkten auf den zehnten Tabellenplatz. Würzburg hat vier Spieltage vor dem Saisonende dagegen schon zehn Zähler Rückstand auf Eintracht Braunschweig auf dem rettenden 15. Platz und kann schon an diesem Freitag beim Karlsruher SC absteigen.

AdUnit urban-intext1

Die Würzburger zeigten sich nach dem indiskutablen 0:4 gegen den FC St. Pauli verbessert, sie leisteten sich aber in der Defensive schlimme Patzer. Serdar Dursun (45.+1 Minute/Handelfmeter) brachte die anfangs harmlosen Darmstädter mit seinem 19. Saisontor in Führung. Lars Dietz (63.) erzielte für die wackeren Kickers den Ausgleich. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Rajiv van La Parra (67.) vergab Marvin Pieringer für die dezimierten Würzburger die dicke Chance zum 2:1. Stattdessen trafen Tim Skarke (79.) nach einem kläglichen Klärungsversuch von Tobias Kraulich und Sekunden vor dem Abpfiff Felix Platte (90.+3) für die Lilien.