Dardai darf doch bleiben

Berlin. Mit Retter Pal Dardai und einem Strukturwandel will sich Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga auf den Weg nach oben machen. „Wenn wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, werden wir in eine gute Zukunft starten. Die Zeit der Krise macht mir Mut für die Zukunft“, sagte Hertha-Chef Carsten Schmidt auf der digitalen Mitgliederversammlung am Sonntag in der Messe Berlin. Der frühere Sky-Manager verkündete anschließend die weitere Zusammenarbeit mit dem 45 Jahre alten Cheftrainer. „Pal Dardai war unsere Wunschlösung. Wir haben mit keinem anderen Trainer gesprochen“, sagte Schmidt.

Die Fortsetzung des Chef-Jobs für Dardai kommt durchaus überraschend. Zumal er jüngst im ZDF-„Sportstudio“ auf Distanz zur Philosophie von Geldgeber Lars Windhorst gegangen war. „Ich habe hier gespielt, da habe ich nie gehört Big City. Wir sind ein deutscher Verein, in der Hauptstadt, in Berlin, für Berlin, das ist gut“, sagte Dardai. Ob auch Arne Friedrich weiter als Sportdirektor fungieren wird, ist noch nicht abschließend geklärt. dpa